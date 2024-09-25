Згідно з прогнозами тарологів, сьогодні представникам одного з знаків Зодіаку вдалося подолати перешкоди завдяки внутрішній силі й рішучості, а іншого — перебороти труднощі завдяки сміливості і впевненості у своїх силах.

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А що обіцяють карти на завтра, говориться в розкладі, який ентузіасти та любителі прогнозів на майбутнє зробили на колоді Вікторіанського Таро і опублікували у себе на сайті.

При цьому вони зазначають, що канонічні образи колоди «Вікторіанського Таро» якнайкраще розкривають динамічний зв'язок між людьми та природою.

Овни — «Колісниця»

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Для Овнів карта Таро «Колісниця» символізує рух вперед і перемогу. Ви будете сповнені енергії та рішучості, що допоможе вам подолати будь-які перешкоди. Використовуйте цей день для досягнення своїх цілей і не бійтеся брати на себе нові виклики.

Тельці — «Імператриця»

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Для Тельців карта «Імператриця» обіцяє день, сповнений гармонії та творчості. Ви будете відчувати себе впевнено і комфортно у своїй ролі. Це чудовий час для того, щоб зайнятися творчими проектами або провести час з близькими.

Близнюки — «Маг»

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Близнюкам випала карта «Маг», що символізує нові можливості та починання. Ваші комунікативні навички будуть на висоті, що допоможе вам досягти успіху у будь-яких справах. Використовуйте цей день для реалізації своїх ідей.

Раки — «Верховна Жриця»

Для Раків карта «Верховна Жриця» означає день інтуїції та внутрішнього спокою. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу і довіряйте своїм передчуттям. Це допоможе вам прийняти правильні рішення.

Леви — «Сила»

Левам випала карта «Сила», що символізує внутрішню міць і впевненість. Ви будете відчувати себе на висоті і зможете подолати будь-які труднощі. Використовуйте цей день для досягнення своїх цілей і не бійтеся брати на себе нові виклики.

Діви — «Відлюдник»

Карта означає день саморефлексії та внутрішнього пошуку. Присвятіть час для роздумів і аналізу своїх дій. Це допоможе вам знайти нові шляхи для розвитку і досягнення своїх цілей.

Терези — «Справедливість»

Терезам випала карта «Справедливість», що символізує баланс і гармонію. Ви будете шукати рівновагу у всіх сферах життя. Це чудовий день для вирішення конфліктів і прийняття важливих рішень.

Скорпіони — «Смерть»

Для Скорпіонів карта «Смерть» означає трансформацію і нові починання. Не бійтеся змін і відпустіть те, що більше не служить вам. Це допоможе вам відкрити нові можливості і досягти успіху.

Стрільці — «Колесо Фортуни»

Стрільцям випала карта «Колесо Фортуни», що символізує зміни і нові можливості. Будьте готові до несподіваних поворотів долі і використовуйте їх на свою користь. Це чудовий день для початку нових проектів.

Козероги — «Диявол»

Для Козерогів карта «Диявол» означає день випробувань і спокус. Будьте обережні і не піддавайтеся негативним впливам. Зосередьтеся на своїх цілях і не відволікайтеся на дрібниці.

Водолії — «Зірка»

Водоліям випала карта «Зірка», що символізує надію і натхнення. Ви будете відчувати себе оптимістично і готові до нових починань. Використовуйте цей день для реалізації своїх мрій і планів.

Риби «Місяць»

Для Риб карта «Місяць» означає день інтуїції і внутрішнього пошуку. Прислухайтеся до своїх відчуттів і довіряйте своїм передчуттям. Це допоможе вам прийняти правильні рішення і знайти нові шляхи для розвитку.

Також на сайті приводиться кілька прогнозів, які мають відношення до представників багатьох знаків Зодіаку

Загальний прогноз на день

Десятка Пентаклів (у вертикальному положенні)

Дуже хороша карта для того, хто запитує. Таро Десятка Пентаклей у вертикальному положенні приносить стабільність і земні блага. Це вказує на початок кращих часів. Зараз все чудово: немає проблем у відносинах, фінансових питань, в будинку повна чаша, збулися всі заповітні мрії.

Любов і відносини: світ Таро (у вертикальному положенні)

Для одинаків Світ Таро вкаже на зустріч зі своєю другою половинкою і придбання сімейної ідилії. Якщо у вас вже є партнер, то ви перейдете на новий етап відносин. Можливо, це буде заміжжя або ви підете у медовий місяць, сексуальні відносини налагодяться і ваші мрії, пов’язані з відносинами, здійсняться. Сенс карти полягає в спільному гармонійному розвитку партнерів.

Фінанси та кар’єра: Таро Місяць (перевернутий)

Ви можете бути втягнуті в небезпечні угоди, які проваляться якимось красивим чином. Обман і страхи з часом будуть викриті, але про них ви дізнаєтеся пізніше. Але це явище нетривале. І якщо ви будете уважно пильні, уважно перевірятимете свої фінансові дії, то Доля буде до вас прихильна.

Краса та здоров’я: світ Таро (у вертикальному положенні)

Світ Таро вказує на відмінне здоров’я здорової людини. Найближчим часом на вас не чекають ніякі нездужання. Для тих, хто вяжко хворіє, таке положення карти може передвіщати сумні події.

Також нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» писали, які знаки Зодіаку розпочнуть у жовтні новий етап життя.



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