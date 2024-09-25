«За рахунок України своєї влади не зміцниш»: Зеленський в ООН жорстко звернувся до прибічників примирення з путіним

Президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває у США і займається зміцненням сильної переговорної позиції нашої держави, виступив на Генеральній Асамблеї ООН.

ВІДЕО ДНЯ

Основні тези його виступу приводить Радіо Свобода.

Свій виступ президент України почав із звернення до країн, які шукають альтернативи українській формулі миру, чим підігрують російському диктатору Володимиру Путіну. Зокрема, це стосується Китаю та Бразилії.

«Коли деякі пропонують альтернативні, половинчасті плани врегулювання — так звані „набори принципів“, — це не лише ігнорує інтереси та страждання українців, яких війна торкнулася найбільше, це не лише ігнорує реальність, а й дає путіну політичний простір для продовження війни та тиску на світ з метою підкорити собі більше країн», — наголосив Зеленський.

РЕКЛАМА

Він підкреслив, що будь-які альтернативні «мирні» ініціативи — це спроба досягти затишшя, а не припинення війни.

Глава Української держави припустив, що, можливо, хтось таким чином хоче отримати Нобелівську премію за заморожене перемир'я, але «єдині призи, які путін дасть натомість, — це нові страждання та катастрофи».

РЕКЛАМА

Зеленський зазначив, що, якщо якась країна шукає альтернативи або ігнорує будь-який пункту формули миру, то «вона сама хоче зробити частину того, що робить Путін».

«І коли китайсько-бразильський дует намагається перетворитися на хор голосів — з кимось у Європі, з кимось в Африці, який говорить щось альтернативне повному і справедливому миру, виникає питання — в чому справжній інтерес? Усі повинні розуміти — за рахунок України своєї влади не зміцниш», — додав глава держави.

РЕКЛАМА

За його словами, світ уже пройшов через колоніальні війни та змови великих держав за рахунок тих, хто менший. І всі країни розуміють, чому це має залишитись у минулому.

Як підкреслив президент, українці ніколи не приймуть, чому деякі країни підтримують нав'язування такого колоніального минулого Україні замість нормального мирного життя.

«Я хочу миру для свого народу — справжнього і справедливого миру. І я прошу вашої підтримки — від усіх народів світу. Ми не ділимо світ. Я прошу вас про те саме — не поділяйте світ. Будьте єдиними націями, і це принесе мир», — звернувся президент до інших країн.

Зазначимо, що сьогодні, 25 вересня, стало відомо, що Китай та Бразилія просувають власний «мирний план» для закінчення війни росії проти України. Також стало відомо, що за кілька днів план буде представлено 20 країнам Глобального Півдня. Зокрема, йдеться про Мексику, Саудівську Аравію, ПАР та ОАЕ.

Фото president.gov.ua/

124

Читайте нас у Facebook