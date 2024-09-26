«Ми все ще можемо перемогти»: британський історик про ситуацію в Україні

Всесвітньо відомий британський історик Тімоті Ґартон Еш вважає, що найближчі місяці будуть вирішальними для України та росії, а також для Заходу.

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«Я боюся, що ми не зробимо те, що потрібно, вчасно, — каже він виданню wiadomosci.onet.pl. — Першим переломним моментом стала Грузія. Треба було реагувати гостріше вже тоді. Нещодавно я був тиждень в Україні. Вже вп’яте з початку того, що я називаю Великою війною. Тобто від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. І треба сказати, що ситуація драматична. Такого песимізму в країні я ще не відчував. Ситуація на фронті, проблеми з призовом. Це все видно. Крім того, зростає невдоволення роботою президента та його адміністрації. І перш за все гнів на Захід, який допомагає надто мало, надто пізно. На мій погляд, наступні чотири, а може, й п'ять місяців будуть вирішальними. Як захистити Харків, який знаходиться лише за 50 км від українсько-російського кордону? Це менше, ніж відстань між Лондоном і Оксфордом! Я все ще дуже стурбований, але я повинен сказати це дуже чітко, і я хочу, щоб це було голосно: ми все ще можемо перемогти».

Перемога України — завдання номер один, додав історик. Також важливі стосунки зі світом.

«Ми живемо в основному в постзахідному світі. Захід протидіє путіну, але російська економіка продовжує розвиватися. Це тому, що путін, на відміну від нас, роками готувався до війни. Захід відгородився від росії, але є Індія, є Туреччина, потім ПАР, Бразилія, Китай, Північна Корея, Іран. Ба більше, для Глобального Півдня це війна не між росією та Україною, а між рф та Заходом. Тому треба показати, що Захід ще сильний. Водночас ми повинні будувати окремі відносини з Китаєм, Індією та Туреччиною. Це, як на мене, дуже важливий виклик, особливо для Європи. Перемога України чи її відсутність — це два абсолютно різні бачення світу, в якому нам доведеться функціонувати. Якою буде наша реальність залежить від того, який сценарій здійсниться? Боюся, ми не зробимо те, що потрібно, вчасно. Тоді може бути спроба Заходу переосмислити перемогу. Щоправда, Україна втратила приблизно 20 відсотків (території. — Авт.). Але у них є шанс бути в ЄС, у них є певні гарантії безпеки, відкриті різні можливості, включно з членством у НАТО. Це може бути успіхом для Заходу, але це буде катастрофою для України. Буде дуже важко відбудувати цю країну буквально й економічно. Печаль може перерости у злість до Заходу. Це вже відбувається, і в майбутньому там може перемогти популістська політика, частково антизахідна та антидемократична, але аж ніяк не ближча до росії», — зазначив історик.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що у Британії прийнято рішення дозволити Україні бити по цілях на території росії.

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