Замість притягнення діючих власників та менеджменту банку «Альянс» до відповідальності за розкрадання коштів державної компанії «Укренерго», у судовій справі щодо цього випадку, найімовірніше, всю провину покладуть на фізосіб, які перебувають за кордоном. Це фактично означає, що шанс на повернення коштів державній компанії у розмірі понад 1,2 млрд грн стає все примарнішим. Таку думку висловив у коментарі «Українським Новинам» політолог Володимир Горковенко.

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Раніше з повідомлення на каналі «NABU Daily by Олег Новіков» стало відомо, що прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно бізнесмена Михайла Кіпермана. За версією обвинувачення, він організував схему із заволодіння електроенергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» на суму понад 716 млн грн та легалізації коштів. Також, згідно з повідомленням, із Кіперманом заочно судитимуть голову правління банку Альянс Юлію Фролову, ексдиректора департаменту адміністратора розрахунків «Укренерго» Дмитра Кондрашова. Керівника приватної компанії «Юнайтед Енерджі» Андрія Короткевияа-Лещенка будуть судити очно, він в Україні.

«Фактично особи, яких зараз „призначають“ ключовими у цій справі, знаходяться за межами досяжності українського правосуддя. Натомість обходять увагою діючих акціонерів та діючий топ-менеджмент банку „Альянс“, який продовжує працювати, але якому дуже не хочеться розраховуватися за боргами своєї установи перед платниками податків. Варто звернути увагу на формулювання обвинувачення: мовляв, голова правління ухвалювала рішення про видачу надмірної, непосильної гарантії для банку одноосібно. І тому нібито одноосібно має понести відповідальність. Але що це нам говорить про реальний стан справ у фінустанові, про рівень її корпоративного управління, якщо одна людина може, не змигнувши оком, виписати гарантію на понад 1,5 млрд грн. Очевидно, що це не могло пройти повз акціонерів і вони також відповідальні за це», — сказав політолог.

На його думку, громадськості слід пильно слідкувати за судовим перебігом справи про притягнення до відповідальності банку «Альянс з розкрадання коштів «Укренерго». Адже як і сам банк «Альянс», так і комбінацію зі зняттям попереднього СЕО компанії Володимира Кудрицького в ЗМІ активно повʼязують з однією людиною — екс-заступником голови Офісу Президента Ростиславом Шурмою та його оточенням.

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«На ринку ні для кого не є секретом, що банк „Альянс“, ймовірно, щедро фінансував інформаційну кампанію щодо зняття Кудрицького з посади. Тож було б дивно, щоб зараз йому раптом „дозволили“ розрахуватися за понад мільярдним боргом, що одразу відправить фінустанову в могильник банків-банкрутіві», — додає експерт.

Він також вважає, що нещодавні судові рішення Північного апеляційного господарського суду на користь банку «Альянс», де було визнано гарантію такою, що не підлягає виконанню, можуть свідчити про комплексну ангажованість усієї владної вертикалі питанням створення «тепличних» умов для життєдіяльності цієї фінустанови. І, напевно, варто нарешті звернути увагу НАБУ на цю ситуацію і на корумповані рішення Північного апеляційного господарського суду, адже йдеться про державні гроші, які сьогодні вкрай потрібні «Укренерго» для відбудови зруйнованої ворогом енергетичної інфраструктури.

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