«Може піти цілий підрозділ»: адвокат шокував цифрою дезертирів у ЗСУ (відео)

В Україні, яка бореться з російською агресією, понад 100 тисяч військових самовільно залишили частини з 2022 року. Таку цифру озвучив військовий юрист Центру надання підтримки ветеранам та їхнім родинам Роман Лихачов в ефірі «Київ24», посилаючись на інформацію, яка є в адвокатів.

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Він зауважив, що треба рахувати не кількість справ, а кількість людей в кожній справі, яких в подальшому збираються звинувачувати. Лихачов сказав:

«У деяких кримінальних справах про самовільне залишення військової частини фігурують в одній справі по 20−30 людей… Можу сказати, виходячи з того, що ми досліджуємо, це точно більше 100 тис. військовослужбовців з 2022 р. Але точні цифри тільки Збройні сили України можуть знати».

За його словами, клієнти, з якими він спілкується і які не проти повернутися на службу, бояться, що при поверненні у тут ж військову частину в них будуть ті самі конфлікти, через які вони пішли у СЗЧ, і що в подальшому їх будуть використовувати як штрафбат. Також вони кажуть про осуд колег.

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Те, що зараз дається можливість покидати військову частину на невизначений термін, а в подальшому повертатися без несення відповідальності, на думку юриста, може погано вплинути.

«Бо так може цілий підрозділ піти з ділянки фронту, повернутися через рік, або за цей час поїхати за кордон. До речі, з тих, хто самовільно залишив військову частину, багато знаходяться за кордоном», — зазначив Лихачов.

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Як писали «ФАКТИ», днями військовий 56-ї ОМБр Сергій Гнезділов, який пішов добровольцем на війну, публічно заявив, що самовільно залишив військову частину і поїхав у Київ. Свої дії він пояснив тим, що в Україні мають бути встановлені чіткі терміни служби. Історія набула значного розголосу та обговорень в суспільстві. У 56-й ОМБр, де служить Гнезділов, заявили, що проведуть службове розслідування.

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