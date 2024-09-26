Росіяни обстріляли вокзал на Сумщині, поранено залізничників

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Загарбники атакували FPV-дронами залізничний вокзал на Сумщині. Є поранені, повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

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«За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 26 вересня 2024 року близько 13:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти здійснили обстріл з використанням FPV-дронів залізничної станції Хутір-Михайлівський (м. Дружба) Шосткинського району. Унаслідок атаки ворога отримали поранення троє працівників залізничного вокзалу. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу», — йдеться у повідомленні.

Як повідомили в компанії «Укрзалізниця», троє залізничників поранено під час виконання службових обов'язків.

«Поранено одного працівника вагонного господарства, який виконував свої посадові обов’язки, працівника воєнізованої охорони та служби зв’язку, які прямували у відрядження. Постраждалим залізничникам надано всю необхідну медичну допомогу. Їхньому життю наразі нічого не загрожує. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю вокзалу та вибито 15 склопакетів. На щастя, постраждалих серед пасажирів та робітників вокзалу немає», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», у Запоріжжі є поранені внаслідок нічного обстрілу, а у Києві після атаки дронів пошкоджено десятки автомобілів.

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