«Я просто намагався вижити»: колега Дженніфер Еністон по серіалу «Друзі» розповів про важке розставання з нею

Американський актор Тейт Донован в культовому ситкомі «Друзі», який вийшов на екрани рівно 30 років тому, зіграв роль Джошуа, коханого Рейчел, героїні Дженніфер Еністон.

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Під час інтерв’ю The Independent актор розповів, що зустрічався з Еністон з 1996-го по 1998 роки, а їхній трагічний розрив призвів до того, що він «просто намагався вижити», пише видання The News.

Згадуючи своє рішення прийняти роль, Тейт пояснив: «Ми якраз розлучалися, і я з якоїсь дивної причини подумав, що, можливо, спільна робота полегшить розставання. Можливо, ми швидше станемо друзями».

Попри те, що актор прийняв рішення рухатися вперед, він зізнався, що пережив дуже важкий час.

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«Це було дуже важко, — додав Донован. — Всі так підтримували, але це було важко. Це як піти в клас, коли ти навчаєшся в старшій школі, і ти розлучився з дівчиною, поруч з якою сидів».

Додамо, що нещодавно колишній чоловік Дженніфер Еністон Джастін Теру став на її захист у суперечці з напарником Трампа.

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Раніше дизайнери розповіли про неочікуваний стиль особняка Дженніфер Еністон за 21 мільйон доларів.



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