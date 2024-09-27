«Це буде велика послуга людству»: президент Туреччини про переговори між Україною та рф

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який сказав, що повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права, вважає, що тільки шляхом дипломатичних переговорів можна завершити війну, яку росія розв’язала в Україні. Він висловив готовність до участі у другому Саміті миру, який ініціює Україна. Про це президент Туреччини заявив під час спілкування з журналістами у Нью-Йорку, пише Anadolu.

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«Ми сказали, що готові взяти участь у цій конференції. Так само і міністр закордонних справ Хакан Фідан, і наша розвідувальна організація будуть контактувати з українцями. Ми сподіваємося, що на етапі встановлення миру в регіоні Туреччина візьме участь у цій роботі. Ми, мабуть, є країною, яка найбільше прагне справедливого миру в українсько-російській війні. Закінчити цю війну можна за допомогою дипломатії та діалогу. За умови, що і воюючі сторони, і інші учасники вірять у те, що ми можемо вирішити проблему таким чином. На жаль, на даний момент ми не близькі до цього».

Підкресливши, що вони вважають здатність Туреччини вести переговори як з Україною, так і з росією перевагою на шляху до миру, Ердоган сказав: «Якщо ми зможемо пройти цей складний шлях і досягти нашої мети, ми зробимо велику послугу людству. Надія на мир не народиться, поки сторони не відмовляться від провокацій, гонки озброєнь і порядку, в якому говорить зброя, а не люди. Але ми будемо продовжувати шукати цю надію, не здаючись. Ми будемо нарощувати наші зусилля і працюватимемо наполегливіше».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Індія може бути єдиним глобальним гравцем, який впорається з роллю посередника у переговорах з росією.

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