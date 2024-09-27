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Суспільство та люди

Правила змінились: за яке порушення водіям-українцям скоро можна буде не платити 16 тисяч грн штрафу

15:41 27 вересня 2024
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Після нападу росії на нашу країну багато українців і українок були змушені шукати притулок за кордоном, в тому числі і в сусідній Польщі.

І там зіткнулися з місцевими Правилами дорожнього руху, які стали для них справжнім випробуванням, пише inPoland.

У деяких ситуаціях нашим землякам доводиться платити штрафи за порушення, суть яких вони просто не розуміють.

На щастя, з 10 вересня в цій країні змінилися Правила дорожнього руху, а з ними разом — і незрозумілі та несправедливі стягнення.

Зокрема, водії, у яких вилучає права польський суд на певний термін, після його закінчення раніше мали подати заяву на повернення документа. Деякі українці забували робити ці звернення, особливо, якщо за фактом вони отримували водійську ліцензію назад.

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Однак за базою даних, такі водії значилися такими, що не мали прав, і могли бути оштрафовані на 1500 злотих (близько 16 000 гривень).

Нагадаємо, експерти розповіли, що чекає на водіїв, які планують купівлю автомобілів-«потопельників» з ЄС. А також про те, яку машину ще можна відновити, а яку краще викинути на звалище.

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