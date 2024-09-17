Чи буде підвищення пенсій у наступному році: Жолнович пояснила ситуацію

В Кабміні розробляють методи підвищення пенсій вдвічі, але додають, що це відбудеться досить нескоро. Українців в же більше цікавить питання про те, чи не збирається уряд повністю заморозити виплати, адже інфляцію ніхто не скасовував, і ціни на продукти та комунальні послуги зростають з кожним місяцем.

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Певно, тому міністерка соціальної політики Оксана Жолнович поспішила заспокоїти українців: підвищення пенсій в Україні у 2025 році буде, але воно буде незначним.

Про це вона сказала в інтерв’ю виданню LIGAnet.

«Є бюджет держави, а Пенсійний фонд — це страхові внески. Це трошки інше, воно окремо, воно спрямовується від ЄСВ. І тому ми оперуємо цими коштами. І спираємося на те, скільки ми коштів очікуємо отримувати. Воно не буде значним, але на підвищення все ж сподіваємося, принаймні як мінімум, на індексацію», — сказала вона.

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За її словами, також наступного року планується перерахунок пенсій за балами, що теж має дати зростання виплат.

Жолнович зазначила, що всі податки, які збираються в Україні одразу йдуть на оборону.

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«Соціальні видатки від цього бюджету не залежать. Соціальні видатки, якщо пенсійні, то це накопичення від ЄСВ і плюс донорські кошти», — сказала міністерка.

Зазначимо, що в проєкті держбюджету на 2025 рік передбачена індексація пенсій. Усі пенсійні виплати будуть забезпечені за рахунок коштів Пенсійного фонду та держбюджету.

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Бюджет Пенсійного фонду другий рік буде бездефіцитним. Надходжень від сплати єдиного соціального внеску плануються в сумі 589,9 млрд гривень.

За рахунок коштів державного бюджету загальний обсяг видатків державного бюджету на пенсійне забезпечення передбачено у сумі 237,9 млрд гривень.

Станом на 1 серпня 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,271 млн осіб. Середній розмір пенсії на 1 липня 2024 року становив 5 816,62 гривень. З початку року він зріс на 431,37 гривень або на 8,0%.

Нагадаємо, щодо підвищення пенсійного віку в Україні, то очільниця Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що пенсійний вік підвищувати уряд не планує.

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