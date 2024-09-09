В Україні пенсії піднімуть вдвічі: за рахунок чого це планують зробити

Українці постійно висловлюють розчарування у зв'язку з тим, що їхня пенсія не відповідає реаліям життя й постійно зменшується. У Мінсоцполітики вирішили провести кардинальну пенсійну реформу для того, щоб докорінно змінити ситуацію.

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Про це йдеться в інтерв'ю міністерки соціальної політики Оксани Жолнович виданню Liga.net.

За словами чиновниці, метою пенсійної реформи є саме підвищення пенсійних виплат українців, а також відхід від солідарної пенсійної системи, яка є неефективною через демографічну кризу.

Уже зараз один працюючий українець утримує одного пенсіонера, що дуже мало. Якщо ситуація погіршиться, на майбутніх пенсіонерів очікують мізерні виплати.

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Тому в Україні впроваджують накопичувальну пенсійну систему, яка доповнюватиме солідарну. Це дозволить нинішнім українцям накопичити хороші виплати для отримання достатньої пенсії.

При розрахунку пенсії враховуватимуть кількість відпрацьованого людиною часу та кількість сплачених нею страхових внесків. Ці показники трансформуватимуть у бали, які кожен зможе побачити у своєму пенсійному кабінеті. Щороку бали трансформуватимуть у відсоток від середньої зарплати по Україні.

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Це дозволить зрівняти пенсії для українців, які працювали в рівних умовах. Зараз різниця між виплатами тих, хто вийшов на пенсію 20 років тому, та тих, хто працював на аналогічній посаді, але виходить на пенсію зараз, є суттєвою.

За словами Жолнович, пенсійна реформа дозволить збільшити пенсії українців удвічі — до 60% від заробітної плати, яку вони отримували.

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Також у рамках реформи в Україні скасують прожитковий мінімум, до якого прив’язано дуже багато виплат — його залишать лише для соціальної складової.

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