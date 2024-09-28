Харківського вчителя-педофіла розшукали у монастирі в Тернопільській області (фото)

Харківські правоохоронці викрили підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітніх колишнього вчителя фізкультури, який «ховався» від покарання… у чоловічому монастирі на Тернопільщині.

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Підозрюваний на допиті

Згідно з повідомленням поліції, 55-річний одружений (!) педагог вчиняв протиправні дії щодо своїх учнів з 2018 по 2021 роки в декількох навчальних закладах Харкова. Наразі встановлено трьох потерпілих від дій зловмисника, яким на момент скоєння злочину було 11, 12 та 13 років. Про те, що з ним сталося, розповів один із постраждалих хлопців, який виїхав за кордон і вже там звернувся до відповідних органів.

Зловисник же встиг звільнитися з роботи і вирішив «замолити гріхи» (або ж сховатися від слідства) в чоловічому монастирі.

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Проте його місцеперебування встановили і 27 вересня поліцейські Харківського районного управління поліції № 3 під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочинів за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. У випадку доведення вини в суді збоченцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, додають в прокуратурі.

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Також нагадаємо про нещодавнє затримання збоченця на Дніпропетровщині — він представився лікарем і жорстоко зґвалтував 8-річну дівчинку.

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