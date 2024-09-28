Ізраїль підтвердив ліквідацію лідера «Хезболли» внаслідок удару по Бейруту

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про ліквідацію лідера ліванського угруповання «Хезболла» Хасана Насралли після ударів по Бейруту. За даними CNN, 27 вересня під ударом опинився густонаселений район із сильною присутністю «Хезболли» — Дахія.

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У заяві ЦАХАЛ наголошується, що після отримання точних розвідувальних даних літаки військово-повітряних сил Ізраїлю завдали цілеспрямованого удару по центральному штабу «Хезболли», який знаходився під землею під житловим будинком.

Саме в цей момент найвище командування ліванського угруповання зі штаб-квартири здійснювало «керівництво терактом проти громадян Ізраїлю».

Зазначається, що протягом свого 32-річного правління Хасан Насралла віддав накази про вбивство багатьох ізраїльських цивільних і військових, а також несе відповідальність за планування та вчинення тисяч терористичних актів.

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«ЦАХАЛ продовжуватиме діяти проти будь-кого, хто підтримує та здійснює тероризм проти Держави Ізраїль та її народу», — йдеться у заяві ізраїльських військових.

Нагадаємо також, що влітку ізраїльська авіація завдала високоточного удару по житловому кварталу в Тегерані, ліквідувавши ватажка терористичного угрупування ХАМАС Ісмаїла Ханію .

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