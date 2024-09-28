Доходи зменшилися у 10 разів: в окупованому Севастополі криза у туристичному бізнесі

У туристичному бізнесі Криму залишилися лише спогади про кращі часи. Цього року окупований Севастополь явно проводив останнього туриста, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. Серед іншого зазначено, що торік у бухті працювало близько 15 прогулянкових катерів, цього року — 7.

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«У найкращі роки було 70, при цьому і щасливчики, що залишилися, торік у середньому виконували 7 рейсів на день, цього року 5, а в кращі роки виконували 10−12 рейсів на день. Плюс завантаження — повне завантаження катера — 11 осіб, зараз в основному… з 4−5 пасажирами, і то тільки по малому колу вздовж центру міста, а тому доходи зменшилися у 8−10 разів», — йдеться в повідомленні.

Через окупацію півострова та політику агресора криза торкнулась закладів громадського харчування.

«Раніше в Севастополі було близько 80−100 літніх майданчиків кафе, зараз їх уже в районі 40 і буде, мабуть, ще менше, — пишуть в Асоціації. — І найбільш життєздатною в цій ситуації виявилася бізнес-модель маленького бару з мінімальною площею та орендою, тобто класичного «генделика».

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Щодо готелів, багато хто у ​​Севастополі не відкрився цього сезону: це невигідно за малого завантаження номерів, до того ж наймати працівників немає фінансової можливості.

Тому якщо минулого року готельєри ще якось працювали з найманими працівниками — покоївками, адміністраторами, то зараз 90% малих готелыв обслуговують самі власники. Всі прохання про податкові послаблення або пільги були відкинуті владою; втім, саме такий розвиток подій, із нинішніми пріоритетами окупантів, виявився максимально очікуваним".

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Раніше повідомлялося, що через слабку російську ППО в Севастополі, Євпаторії та Джанкої дрони та ракети ЗСУ вражають воєнні цілі. Зокрема, в Севастополі ЗСУ ракетним ударом потопили підводний човен.

Тим часом в окупованому Криму «ветеранам» роздають непридатні для життя земельні ділянки.

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