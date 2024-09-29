Російські терористи атакували Запоріжжя та Нікопольщину: цілили по мирній забудові

Вранці 29 вересня росіяни завдали масованого удару КАБами по Запоріжжю.

«Поцілили по житловій забудові», — написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Частково зруйновано багатоквартирний будинок. Виникло кілька пожеж. За попередніми даними, п'ятеро людей отримали поранення.

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За даними ДСНС, масований авіаційний удар по Запоріжжю було завдано 29 вересня з 5:25 до 6:00 години.

Значних руйнувань зазнали багатоповерховий та 6 приватних будинків в різних районах міста. Сталося декілька загорянь.

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Попередньо, під завалами багатоквартирного будинку може перебувати жінка.

«Надзвичайники проводять пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Щодо наслідків та кількості пошкоджених приватних будинків інформація уточнюється. Всього до ліквідації залучили 42 рятувальники та 9 одиниць техніки», — уточнили у ДСНС.

Крім того, ввечері та вночі росіяни чотири рази били по Нікопольщині — по Марганецькій громаді та по райцентру.

Ворог застосовував важку артилерію. Скеровував і дрони-камікадзе, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Наслідки атак фахівці з'ясовують. Та головне — минулося без постраждалих», — зазначив керівник ОВА.

Нагадаємо, 28 вересня близько 16:40 окупанти завдали відразу декількох авіаційних ударів по селищу Слатине Дергачівської громади Харківського району, що знаходиться за 13 км від кордону з країною-агресором.

Загинули 3 людей, 6 отримали поранення. Зайнялась нежитлова будівля, модульний будинок, кілька надвірних забудов та автомобіль, а також суха трава на відкритому просторі. Пошкоджено заклад освіти, приватні будинки, інші об’єкти цивільної інфраструктури.

У Козачій Лопані російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль. Загинув суддя Верховного суду України Леонід Лобойко, трьох пасажирок поранено. Відомо, що 61-річний суддя розвозив гуманітарну допомогу мешканцям Харківської області.

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