Смертельна авіакатастрофа в Пакистані: на борту були російські пілоти

Сталася ще одна авіакатастрофа за участі російських пілотів. Щонайменше шестеро людей загинули в результаті аварії чартерного вертольота на півночі Пакистану, повідомили в органах безпеки країни. Два джерела, які відмовилися назвати свої імена, оскільки не мають права говорити публічно, сказали, що вертоліт був зафрахтований приватною компанією в північній провінції Хайбер-Пахтунхва, пише Reuters.

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Гелікоптер розбився в суботу, 28 вересня, невдовзі після зльоту в районі Північного Вазиристану поблизу афганського кордону.

На борту перебувало близько 14 пасажирів, включаючи російських пілотів, повідомили джерела, додавши, що вісім осіб отримали поранення в результаті аварії і були госпіталізовані в лікарні неподалік.

Додамо, що збройні сили Пакистану і сектор цивільної авіації зазнали кількох авіакатастроф за останнє десятиліття. У 2022 році в провінції Хайбер-Пахтунхва розбився військовий гелікоптер під час навчань, загинули обидва пілоти.

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У 2020 році літак Airbus авіакомпанії Pakistan International Airlines врізався в багатолюдний житловий район південного міста Карачі, в результаті чого загинула більшість з 99 осіб, які перебували на борту.

Нагадаємо також, що у травні 2024 року сталася одна з найрезонансніших авіатрощ у світі: у Ірані розбився вертоліт, на борту якого був «друг путіна» президент Ірану Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ країни.

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