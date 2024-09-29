«Хто буде захищати Україну, якщо всі будуть просто надсилати гроші?»: на війні загинув колишній артист балету

За свободу України віддають своє життя люди самих мирних і далеких від війни професій. В бою з російськими загарбниками загинув артист балету Клайпедського державного музичного театру в Литві, уродженець України Артем Колбасинський. Він захищав Україну практично з перших днів повномасштабного вторгнення, повернувшись на Батьківщину навесні 2022 року. Танцівник розповів, що якщо він залишиться мирно жити у Клайпеді зі своєю коханою, то втратить гідність та людяність.

ВІДЕО ДНЯ

«Я мушу повернутися до своєї країни й захищати її від окупантів. Мій обов'язок і перед Батьківщиною і перед близькими, хто там лишився. Я розумію тих людей, які кажуть, що можна підтримати свою країну, надсилаючи гроші або поширюючи пости в соціальних мережах. Але я фізично сильний хлопець 22 років, тому можу допомогти не тільки думками, а й тим, що перебуваю у своїй країні та воюю. Фінансова та моральна підтримка теж важлива, але я буду більш корисним своєю реальною допомогою. Хто буде захищати Україну, якщо всі будуть просто надсилати гроші і підтримувати словом, а не ділом? Хто буде використовувати зброю, куплену на зібрані гроші, якщо всі люди втечуть з країни? Але це рішення було важким, не приховуватиму», — сказав він тоді, повідомляє його рідний театр.

У перші дні великої війни Артем розповідав місцевому виданню про свою непросту долю в Україні. Його справжні батьки померли, коли хлопцю було чотири роки.

«Тільки батько працював, а мама ні, і у нас в сім'ї було троє дітей. Можливо, це були наслідки Чорнобильської трагедії, але мої батьки зловживали алкоголем, і це стало причиною їхньої ранньої смерті. Ми залишилися самі зі старшими братом і сестрою, і нікому було про нас піклуватися. Оскільки ми були різного віку, нас помістили в різні дитячі будинки, а через рік мене всиновили. І я дуже вдячний родині, яка мене виростила і вигодувала. Я завжди знав, що вони не були моїми рідними батьками. Я не пам'ятаю своїх справжніх батьків і не маю жодних спогадів про них. Батьки також віддали мене до професійної хореографічної школи. У 2019 році я закінчив Академію танцю імені Сержа Лифаря в Києві й одразу прийшов працювати в балетну трупу.

РЕКЛАМА

Пів року тому моя старша сестра розмістила повідомлення про те, що шукає мене. Так ми знайшли одне одного, почали листуватися. Новий рік я провів з її родиною в Україні, де нарешті познайомився з братом, тітками й дядьками. Я не можу втратити їх знову.

Мій вітчим помер, а мачуха і зведена сестра, які живуть у селі під Києвом, ховаються в підвалі власного будинку. Я розмовляю з ними, хвилююся. Поки що в цьому селі не було ніяких бойових дій, але відстань до Києва невелика, і це лише питання часу, коли все стане серйозно. Це віддалене село, де немає ні поліції, ні українських військ. Якщо хтось нападе, вони будуть самі по собі", — розповідав ЗМІ Артем.

РЕКЛАМА

Поки що невідомо, коли та де хоронитимуть захисника.

Раніше повідомлялося, що на війні загинув відомий український телеоператор Ігор Захаров.

РЕКЛАМА

48

Читайте нас у Facebook