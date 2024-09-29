Не потрібно роздягати дітей і виставляти напоказ: в Мережі обурились образом 13-річної Харпер Бекхем

Ім'я Вікторії Бекхем, з якою збирається примиритися навіть «вперта» Меган Маркл, досить вагоме у світі моди. Тому дизайнерка не могла не відвідати Паризький тиждень моди, який проходить саме зараз.

ВІДЕО ДНЯ

Але оскільки сімейство Бекхемів дуже дружнє, то разом з мамою на показ весняно-літньої колекції іменного бренду екс-перчинки до світової столиці моди полетіли і тато Девід, і сини зіркової пари зі своїми супутницями, і, звичайно, 13-річна донька Харпер.

Зіркова компанія

Саме до неї і була прикута увага багатьох шанувальників, розповідають зарубіжні ЗМІ.

РЕКЛАМА

Вірніше, не до неї особисто, а до вибору вбрання дівчинки.

Як розповіла Daily Mail одна з подруг Вікторії, курно-рожеву (Rose Tan) комбінацію «в підлогу» мама-модельєр пошила спеціально для доньки.

РЕКЛАМА

«Харпер надто юна, щоб носити вбрання з колекції Вікторії. Тому вона вирішила зробити їй сукню на замовлення, і вона чудова», — поділилася жінка. На жаль, всі старання виявилися марними: досить відвертий образ Харпер викликав дуже бурхливу реакцію громадськості.

РЕКЛАМА

«Дітей і особливо дівчаток-підлітків змушують думати, що виставляти все напоказ це нормально і навіть круто. Ні, це не так!», «Плаття гарне, але я б не дозволила своїй 13-річній дочці його вдягнути. Стиль занадто дорослий і привертає не ту увагу», «Я розумію, що це велика і важлива подія для її сім'ї, але сукня-комбінація з глибоким вирізом просто не найкраще вбрання для дуже юної дівчинки», «Я пам'ятаю Сурі Круз — у цьому віці вона завжди виглядала стильно і доречно. Кеті Холмс ніколи не намагалася її роздягнути та виставити на загальний огляд, на відміну від Вікторії, яка тільки цим і займається», — висловлюються читачі Daily Mail.

Сурі Круз на модному показі

До речі, 13-річна дівчинка вже стикалася з критикою: у мережі наголошували, що вона не така струнка, як її мама, яка відома своєю гарною фігурою. Вікторія дуже стежить за своєю формою, і, за словами її чоловіка Девіда, дотримується суворої дієти: їсть тільки приготовлену на пару рибу та овочі, і зовсім не поділяє гастрономічних уподобань чоловіка, який любить готувати.

І вочевидь, попри уроки турботливої матусі, дівчина поки що не сфомувала власного стилю.

317

Читайте нас у Facebook