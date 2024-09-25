Став відомий сенсаційний суперник України у чвертьфіналі ЧС-2024 з футзалу (відео)

Збірна України з футзалу, яка перемогла в 1/8 фіналу Нідерланди (3:1), дізналася суперника в чвертьфіналі чемпіонату світу в Узбекистані.

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Ним сенсаційно стала команда Венесуели, яка обіграла у першому раунді плей-оф дворазових чемпіонів світу іспанців — 2:1 (Вільялобос, 13, Каррено, 39 — Гомес, 24). Попри те, що титулований суперник завдав по їхніх воротах аж 55 (!) ударів (проти 22), південноамериканці вистояли і на передостанній хвилині основного часу забили переможний гол. При цьому рахунок у поєдинку відкрив воротар венесуельців.

0:1 Вільялобос (13-а хв.)

1:1 Гомес (24-а хв.)

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1:2 Каррено (39-а хв.)

Зазначимо, що на груповій стадії ЧС-2024 збірна Венесуели програла Ірану (1:7) та Франції (3:7), а також перемогла Гватемалу (7:3) і пробилася до 1/8 фіналу як найгірша з чотирьох найкращих команд, що посіли у квартетах треті місця.

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Чвертьфінал ЧС-2024 Україна — Венесуела відбудеться у неділю, 29 вересня, у Ташкенті (початок — о 18:00).

Нагадаємо, що ще в одному поєдинку 1/8 фіналу Бразилія розгромила Коста-Рику — 5:0.

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Додамо, що інші пари 1/8 фіналу ЧС-2024 сформували: Парагвай — Афганістан (25 вересня), Іран — Марокко, Португалія — Казахстан (26 вересня), Таїланд — Франція та Аргентина — Хорватія (27 вересня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України з футзалу у групі чемпіонату світу програла Аргентині (1:7), а також розгромила Анголу (7:2) та Афганістан (4:1).

Фото RFEF

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