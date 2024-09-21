Україна перемогла Афганістан і дізналася суперника у плей-оф ЧС-2024 з футзалу: відеоогляд матчу
У суботу, 21 вересня, збірна України з футзалу, яка програла на старті з розгромним рахунком Аргентині (1:7) і розбила Анголу (7:2), провела в Андіжані (Узбекистан) останній матч групової стадії чемпіонату світу проти п'ятої команди Кубка Азії Афганістану та здобула путівку до плей-оф.
Чемпіонат світу. Група С. 3-й тур
Україна — Афганістан — 4:1
Україна: Сухов; Семенченко, Абакшин, Зварич, Корсун (стартовий склад), Швед, Микитюк, Чернявський, Мельник, Шотурма, Жук, Фаренюк.
Голи: Жук (15, з пенальті), Зварич (16, 37), Корсун (38) — Голамі (26).
Свою ігрову перевагу над непоступливим суперником підопічні Олександра Косенка втілили у голи ближче до кінця першого тайму, коли дуплетом «вистрілили» Жук та Зварич.
Після перерви азійці відіграли один м'яч, але Зварич та Корсун позбавили українських уболівальників нервової кінцівки.
У паралельному поєдинку в квартеті Аргентина перемогла Анголу 9:5.
Підсумкове становище команд: 1. Аргентина — 9 очок; 2. Україна — 6; 3. Афганістан — 3; 4. Ангола — 0.
У 1/8 фіналу підопічні Олександра Косенка у вівторок, 24 вересня, зіграють зі збірною Нідерландів, яка у групі А зіграла внічию з Узбекистаном (3:3), Коста-Рикою (2:2) та перемогла Парагвай (5:2), посівши у квартеті друге місце.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна перемогла в гостях Польщу та здобула пряму путівку на чемпіонат світу з футзалу.
Фото uaf.ua170
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