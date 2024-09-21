Україна перемогла Афганістан і дізналася суперника у плей-оф ЧС-2024 з футзалу: відеоогляд матчу

У суботу, 21 вересня, збірна України з футзалу, яка програла на старті з розгромним рахунком Аргентині (1:7) і розбила Анголу (7:2), провела в Андіжані (Узбекистан) останній матч групової стадії чемпіонату світу проти п'ятої команди Кубка Азії Афганістану та здобула путівку до плей-оф.

ВІДЕО ДНЯ

Чемпіонат світу. Група С. 3-й тур

Україна — Афганістан — 4:1

Україна: Сухов; Семенченко, Абакшин, Зварич, Корсун (стартовий склад), Швед, Микитюк, Чернявський, Мельник, Шотурма, Жук, Фаренюк.

РЕКЛАМА

Голи: Жук (15, з пенальті), Зварич (16, 37), Корсун (38) — Голамі (26).

Свою ігрову перевагу над непоступливим суперником підопічні Олександра Косенка втілили у голи ближче до кінця першого тайму, коли дуплетом «вистрілили» Жук та Зварич.

РЕКЛАМА

Після перерви азійці відіграли один м'яч, але Зварич та Корсун позбавили українських уболівальників нервової кінцівки.

У паралельному поєдинку в квартеті Аргентина перемогла Анголу 9:5.

РЕКЛАМА

Підсумкове становище команд: 1. Аргентина — 9 очок; 2. Україна — 6; 3. Афганістан — 3; 4. Ангола — 0.

У 1/8 фіналу підопічні Олександра Косенка у вівторок, 24 вересня, зіграють зі збірною Нідерландів, яка у групі А зіграла внічию з Узбекистаном (3:3), Коста-Рикою (2:2) та перемогла Парагвай (5:2), посівши у квартеті друге місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна перемогла в гостях Польщу та здобула пряму путівку на чемпіонат світу з футзалу.

Фото uaf.ua

170

Читайте нас у Facebook