Ворог вдруге за три дні атакував вокзал на Сумщині, є поранені

Російські терористи знову атакували FPV-дроном залізничний вокзал у Сумській області. Це сталося вже вдруге за останні три дні.

Про це повідомили в прокуратурі Сумської області.

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За даними слідства, друга атака була здійснена 29 вересня 2024 року приблизно о 13:15. Росіяни застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, здійснили обстріл залізничної станції в місті Хутір-Михайлівський (Дружба) Шосткинського району. За попередніми даними, для атаки ворог використав FPV-дрони.

Внаслідок чергового російського обстрілу на цей раз отримали поранення машиніст потяга, працівник залізничного вокзалу та пасажирка поїзда № 6605.

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Наслідки обстрілу пасажирського поїзда

Скло від вибитих вікон

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Понівечені двері вагону

Своєю чергою, в «Укрзалізниці» повідомили, що броньований тепловоз зазнав пошкоджень, тож далі поїзд вирушить із допоміжним локомотивом з невеликою затримкою.

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Наразі прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

«За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що досудове розслідування здійснюється слідчими Шосткинського районного управління поліції головного управління Нацполіції в Сумській області.

Зазначимо, що раніше ворог атакував цей вокзал 26 вересня близько 13:00. Унаслідок атаки постраждали троє осіб: працівник вагонного господарства, працівник воєнізованої охорони та працівник служби зв'язку. Крім того, було пошкоджено будівлю вокзалу і вибито 15 склопакетів.

Також нагадаємо, що і в Запоріжжі об'єктом сьогоднішньої атаки ворога стала залізнична станція «Запоріжжя-1».

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