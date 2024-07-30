«100% щастя»: популярна співачка зачарувала світлинами

Популярна співачка, лідерка гурту The Hardkiss, Юлія Саніна разом з сином знаходиться у відпустці. Артистка викладає світлини на своїй сторінці у соціальній мережі з узбережжя Іспанії та походів у гори.

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Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення чоловік Саніної, музикант її гурту Валерій Бебко, не повернувся до України. Кажуть, що він мешкає саме в Іспанії.

«Зі мною стався той вид відпустки, після якої потрібна ще одна відпустка, — написала Юля, виклавши світлини з підйому на гірський хребет Пікос-де-Європа. - Як сказав мій син — мам, тепер тобі потрібно в санаторій. Але це було 100% щастя. Востаннє я так вищала від краси на Гранд каньйоні багато років тому.

"Я вищала від краси", - написала Юлія

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На тлі чуток про сольну кар'єру співачки Саніна анонсує європейський тур гурту The Hardkiss з повним складом музикантів.

«Дуже гарні гори, вигляд природи гір величний, на цьому фоні ви маєте дуже органічний, природний, гарний вигляд», — поділилися враженнями від світлин у коментарях.

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«Юль, по-доброму тобі заздрю, — написали підписники. - Така краса! Сподіваюсь, відпочинок надихне тебе!»

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Раніше «ФАКТИ» писали, що співачка Христина Соловій потрапила у скандал.

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