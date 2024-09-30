Спробуйте суміш кави зі спиртом: лайфхак для домогосподарок

Якщо ви втомилися від відбитків пальців і плям, через які ваші прилади з нержавіючої сталі на кухні мають брудний і неохайний вигляд, експерти пропонують просте рішення. Є багато засобів для чищення, але деякі містять у складі хімікати, які можуть бути небезпечними при неправильному використанні, наприклад, у приміщенні з поганою вентиляцією, пишуть Новини Ю.

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Але фахівці кажуть, що можна досягти гладкого покриття, водночас знищуючи мікроби та дезінфікуючи поверхню. Суміш меленої кави та спирту є ефективним засобом для чищення приладів з нержавіючої сталі.

Кавова гуща часто використовується для видалення накопиченого бруду на поверхнях, а також залишає запах, який може відлякувати докучливих комах, як-от плодових мушок.

Також є докази того, що 70% ізопропіловий спирт є ефективним засобом для чищення та дезінфекції нержавіючої сталі. Він ідеально підходить для сталевих поверхонь завдяки швидкому випаровуванню, а це означає, що він не прилипає й не залишає розводів.

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Покрокова інструкція

1. Вам знадобиться одна столова ложка кавової гущі на ½ склянки теплої води.

2. Додайте ½ склянки 70% ізопропілового спирту та перемішайте. Використовуйте лійку, щоб налити розчин у пляшку з пульверизатором. Це допоможе контролювати кількість і напрямок при нанесенні суміші, запобігаючи розливу та випадковим бризкам.

3. Розпиливши розчин на сталь, протріть поверхню паперовим рушником або чистою тканиною.

4. Можна додати до суміші й інші інгредієнти, наприклад гвоздику, для посилення запаху та антибактеріальних властивостей.

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Однак є деякі інгредієнти, які ніколи не можна поєднувати зі спиртом. Наприклад, відбілювач — це хімічна речовина, яка при змішуванні зі спиртом перетворюється на смертоносну рідину під назвою хлороформ.

Обов’язково завжди працюйте в добре провітрюваному приміщенні, створюючи спрей для чищення, і завжди перевіряйте інформацію, перш ніж змішувати будь-які хімікати, щоб переконатися, що це безпечно.

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