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Дешево та сердито: використовуйте картоплю для чищення сантехніки — ефект вас вразить

19:34 5 серпня 2024
Сантехніка

Кмітливі домогосподарки, які раніше розповіли, як очистити сантехніку від вапняного нальоту, розказали, чому варто спробувати чистити сантехніку картоплею. Цей простий, але ефективний метод може здивувати вас своєю результативністю. Багато людей і не підозрюють, що звичайний овоч, який ми використовуємо в кулінарії, може стати вашим надійним помічником у господарстві, пише Pixelinform.com.

Однією з основних причин, чому чистка сантехніки картоплею є вигідною, є економічність цього методу. Вам не потрібно витрачати гроші на дорогі засоби для чищення, адже картопля має природні властивості, які сприяють зменшенню бруду і накипу.

Картопля містить крохмаль, який допомагає легко видаляти забруднення та іржу, а також забезпечує антибактеріальну дію. Просто розріжте картоплю на половинки та використовуйте її для протирання поверхонь на кухні. Результат вас приємно здивує!

Як правильно використовувати картоплю при чищенні

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1. Розріжте середню картоплю навпіл.
2. Змочіть одну з половинок водою для кращого зчеплення.
3. Протріть забруднені місця, особливо там, де є наліт чи плями.
4. Після прибирання ретельно промийте очищені поверхні водою.
5. При необхідності протріть м’якою ганчіркою для додаткового блиску.

Зазначимо, що чистка сантехніки картоплею не лише заощадить гроші, але і дозволяє використовувати натуральні засоби, що зменшує вплив агресивних хімікатів на довкілля.

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Раніше «ФАКТИ» писали про дієвий хенд-мейд засіб для очищення унітаза, що його «винайшла» експертка з чистоти Олена Матвєєва.

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