Кмітливі домогосподарки, які раніше розповіли, як очистити сантехніку від вапняного нальоту, розказали, чому варто спробувати чистити сантехніку картоплею. Цей простий, але ефективний метод може здивувати вас своєю результативністю. Багато людей і не підозрюють, що звичайний овоч, який ми використовуємо в кулінарії, може стати вашим надійним помічником у господарстві, пише Pixelinform.com.

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Однією з основних причин, чому чистка сантехніки картоплею є вигідною, є економічність цього методу. Вам не потрібно витрачати гроші на дорогі засоби для чищення, адже картопля має природні властивості, які сприяють зменшенню бруду і накипу.

Картопля містить крохмаль, який допомагає легко видаляти забруднення та іржу, а також забезпечує антибактеріальну дію. Просто розріжте картоплю на половинки та використовуйте її для протирання поверхонь на кухні. Результат вас приємно здивує!

Як правильно використовувати картоплю при чищенні

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1. Розріжте середню картоплю навпіл.

2. Змочіть одну з половинок водою для кращого зчеплення.

3. Протріть забруднені місця, особливо там, де є наліт чи плями.

4. Після прибирання ретельно промийте очищені поверхні водою.

5. При необхідності протріть м’якою ганчіркою для додаткового блиску.

Зазначимо, що чистка сантехніки картоплею не лише заощадить гроші, але і дозволяє використовувати натуральні засоби, що зменшує вплив агресивних хімікатів на довкілля.

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Раніше «ФАКТИ» писали про дієвий хенд-мейд засіб для очищення унітаза, що його «винайшла» експертка з чистоти Олена Матвєєва.

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