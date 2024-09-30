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Здоров'я та медицина

Пил з Азії накрив Київ: МОЗ розповіло, що потрібно зробити (фото, відео)

18:47 30 вересня 2024
Пил

Частину України накрила пилова буря. Пил з Каспійської низовини дістався Києва. Міністерство охорони здоров’я України опублікувало рекомендації для зменшення впливу забрудненого повітря у зв’язку з високим рівнем забруднення в окремих областях країни.

Основні поради включають:

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1. Обмеження перебування на вулиці: Уникати прогулянок без нагальної потреби, особливо в районах із підвищеним рівнем забруднення.
2. Захист дихальних шляхів: Використовувати захисні маски або респіратори на вулиці. Якщо цих засобів немає, прикривати ніс і рот вологою тканиною.
3. Закриті приміщення: Зачиняти вікна та двері, ущільнювати отвори скотчем або вологою тканиною, а також вимикати вентиляційні системи, що забирають повітря з вулиці.
4. Вологе прибирання: Регулярно проводити вологе прибирання вдома і на роботі, встановлювати ємності з водою для зволоження повітря.
5. Гігієна і зволоження: Приймати душ кілька разів на день і пити багато води (2−3 літри на добу для дорослої людини).
МОЗ також наголошує на важливості користуватися перевіреними джерелами інформації і слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках регіональних Центрів контролю та профілактики хвороб.

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Як пишуть місцеві пабліки, столицю огорнула ніби димка. Окрім цього люди скаржаться на неприємний запах, який несе з області від горіння трави.

Як писали «ФАКТИ», через пил з пустель Середньої Азії синоптики обіцяють «брудні» дощі.

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