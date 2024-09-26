Вугледару загрожує оперативне оточення: як на це вплинула тактика ЗСУ

Під містом Вугледар на Донеччині складається критична ситуація, що стало особливо помітно в останні кілька днів, а раніше — після захоплення шахти Южнодонбаської № 3. Отримавши контроль над териконами в районі міста, противник узяв на озброєння тактику Сил оборони України, яка раніше успішно застосовувалася у 2022 році.

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Про це «ФАКТАМ» повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов. За його словами, на жаль, противник дістав науку зі своїх поразок у 2023 році та почав застосовувати тактику, яка раніше допомагала Україні звільняти свої міста.

Так, лобові атаки 155-ї бригади морської піхоти рф на Вугледар у 2023 році завдяки мінним полям, пристріляним позиціям та досвіду захисників міста призвели до величезних втрат російських морпіхів. Прізвище ж командира 155-ї бригади Рустама Мурадова стало загальним у самій рф як явище «мурадовщина», що означає безглузді атаки з величезними втратами. Але відтоді тактика противника змінилася, включивши два компоненти:

- відмову від лобових штурмів на користь флангових ударів та обходів;

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- просочування невеликих штурмових груп без підтримки важкої техніки з метою закріпитись на якійсь позиції.

Тактика флангових ударів є спробами захоплення населених пунктів і доріг, через які здійснюється постачання міста, і успішно використовувалася ЗСУ у Харківській та Херсонській областях у 2022 році.

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«Через втрату населеного пункту Пречистівки на заході виникла небезпека оперативного оточення Вугледара, в якому все постачання боєприпасів, вивезення поранених проходить через дорогу на північ до населеного пункту Богоявленка. Ширина коридору у 4 км дозволяє здійснювати логістику, але такий шлях залишився один», — говорить про головну небезпеку для Вугледара співрозмовник «ФАКТІВ».

Іншим компонентом тактики експерт назвав використання малих штурмових груп, при яких невелика група піхоти без підтримки важкої техніки має більше шансів непомітно підійти до позицій ЗСУ. Так, кілька таких груп змогли зайти безпосередньо до міської забудови Вугледара та подекуди закріпитися.

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«Ще один важливий момент: противник не лише атакує та загрожує наступом на флангах, він також здійснює атаки на сам Вугледар, зокрема в лоб. Але цього разу це частина стратегії щодо штурму міста, за якої такі атаки сковують сили ЗСУ, не дають використовувати резерви, щоб покращити ситуацію на флангах», — говорить про зростаючий досвід окупантів Дмитро Снєгирьов.

Також на погіршення ситуації під Вугледаром вплинула перевага російських окупантів у живій силі, тотальне домінування у повітрі, активне застосування авіаційних бомб, артилерії, зняття з посади командира 72-ї мехбригади Руслана Татуся.

«Водночас Вугледар сьогодні штурмують найбоєздатніші частини противника, головним чином це 40-а бригада морської піхоти, яка також несе великі втрати. Таким чином, ЗСУ продовжують „стачувати“ найкращі частини противника на передовій», — говорить про позитивні результати боїв під Вугледаром Дмитро Снєгирьов.

Тим часом, як повідомляли «ФАКТИ», через величезні втрати й нестачу техніки в лавах вс рф стали з'являтися китайські бронеавтомобілі з легкою бронею і слабким озброєнням.

Фото: t me marinka_ugledar

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