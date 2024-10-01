Трагедія після косметичної процедури на сідницях: смерть 33-річної матері п’ятьох дітей розслідує поліція

У Великій Британії 33-річна косметолог Еліс Делсі Пріт Вебб померла після того, як пройшла процедуру, популярну серед знаменитостей. На відміну від хірургічної операції, рідка підтяжка сідниць (процедура рідинного BBL) передбачає ін'єкції гіалуронової кислоти та дермальних наповнювачів у задню частину тіла. Подібні маніпуляції коштують від 2 500 фунтів стерлінгів і можуть бути виконані всього за 60 хвилин. Видання The Mirror стверджує, що підтяжку сідниць Еліс проводив некваліфікований фахівець без медичної освіти. Наразі детективи поліції Глостершира розслідують раптову смерть матері й вже заарештували двох осіб.

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Подруга Еліс, Абі Ірвін, описала молоду матір як «прекрасну людину зовні та всередині». Вона сказала: «Еліс померла після невдалої процедури. У неї було велике серце, її сім'я була її світом — це важкий і болісний час для всіх них».

Еліс мала власний бізнес у сфері краси на заході Англії. В неї залишився чоловік Дейн та п'ятеро дітей: 15-річна Делсі, 13-річна Пріт, 12-річна Грейсі, 10-річна Найлі та семирічна Кларі.

Ештон Коллінз з головного державного реєстру медичних естетичних процедур у Великобританії (Save Face), вже давно попереджає, що рідкі підтяжки сідниць небезпечні.

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Вона сказала: «Я спустошена звісткою про трагічну смерть Еліс. У грудні 2023 року ми розпочали кампанію із закликом до уряду вжити термінових заходів для заборони цих процедур. Ми абсолютно чітко дали зрозуміти, що без термінового втручання хтось помре — мені неймовірно сумно і прикро, що сьогодні наші побоювання підтвердилися, а сім'я була зруйнована. Процедура рідинного BBL — це криза, яка мала статися. Вона рекламується в соціальних мережах як „безризикова“ та „дешева“ альтернатива хірургічному втручанню, та це далеко від істини».

Починаючи з 2022 року, 479 пацієнтів повідомили Save Face про ускладнення, пов'язані з процедурою BBL. Понад 50 відсотків випадків призвели до серйозних і небезпечних для життя ускладнень, включаючи інфекції, сепсис і абсцеси, що вимагали госпіталізації та часто хірургічного втручання. Тривожним є те, що у всіх ста відсотках підтяжку проводили особи, які не є медичними працівниками. Прицьому 98% пацієнтів знайшли свого лікаря в соціальних мережах, таких як TikTok, Instagram і Facebook.

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Розтин показав, що смертельний тромб потрапив до легень Еліс після того, як жир, взятий під час процедури ліпосакції, був введений їй у сідниці.

Цим випадком займається група з розслідування особливо тяжких злочинів. Слідство триває. Двох осіб, яких було заарештовано, звільнили під заставу.

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