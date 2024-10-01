Тренд «перлкор»: нові ідеї носити перли

Як відомо, перли поза часом і модою. Проте цього року вони на піку популярності. Тренд «перлкор» означає, що перлини або намистини, стилізовані під них, зараз актуальні не тільки в прикрасах — намистах, сережках, каблучках, брошках, а й у декорі одягу і навіть сумок. Це яскраво і красиво, а ще дуже жіночно. До речі, нагадаємо про те, як почистити перли, не пошкодивши їх.

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Перлини можуть бути різних розмірів і відтінків. У прикрасах вони можуть поєднуватися з іншими каменями. Іноді в декорі вбрання достатньо однієї перлини, яка стане виразним акцентом. Така перлина може бути присутня, скажімо, у брошці, браслеті чи каблучці.

Перлинами можна розшити однотонний білий, небесно-блакитний або яскраво-синій шовковий шарф — і це теж дуже гарно і незвично. Дуже ефектний вигляд мають перли і у поєднанні з бордовим, зеленим і синім оксамитом або кашеміром стриманих тонів.

«Перли завжди мають рацію», — якось зазначила легендарна Коко Шанель. І справді вони пасують практично всім. Їхня стримана елегантність робить їх доречними в поєднанні з різними вбраннями.

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Ще один тренд осені — яскрава квітка на сумці.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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