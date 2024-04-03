Як почистити перли, не пошкодивши їх: кілька чудових способів

Прикраси з перлів — одні з найцінніших у жіночих скриньках. Перли часто передають у спадок як реліквію, тому треба належним чином їх зберігати й чистити. Намисто з перлів, яке часто носять, контактує з жирами шкіри, лосьйонами, парфумами. На перлини впливають також звичайний пил, часточки бруду. Виявляється, все, що контактує з поверхнею перлини, може з часом… зменшити її розмір. Оскільки перли чутливі до абразивних засобів, до догляду за ними слід підходити обережно, пише southernliving.com.

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У чистій мисці приготуйте розчин з теплої води й засобу для миття посуду. Достатньо кількох крапель. Занурте клаптик тканини у розчин та відіжміть зайву вологу. Акуратно протріть перлини вологою тканиною, звертаючи особливу увагу на видимі плями або зміну кольору. Потім промийте перлини прохолодною водою та витріть їх насухо іншою м'якою тканиною. Перед зберіганням дайте перлинам повністю висохнути.

Ви можете промити їх під краном, але обов'язково закрийте злив у раковині. Для додаткової безпеки візьміть для полоскання миску з чистою прохолодною водою.

Ще один спосіб. Приготуйте розчин мийного засобу (можна також застосувати засіб для миття посуду) та теплої води. Покладіть туди перлини й залиште їх на кілька хвилин, щоб мило подіяло на плями та бруд. Обережно перемішайте перлини, щоб допомогти мийному засобу вивести плями, як у пральній машині. Будьте особливо обережні з цим кроком, оскільки перли часто нанизують на тонкі золоті ланцюжки або використовують в інших прикрасах, що легко ламаються. Ретельно промийте перлини під прохолодною водою (або занурте їх у миску з прохолодною водою) і витріть насухо чистою тканиною. Перед зберіганням дайте перлинам повністю висохнути.

Перли мають м'яку поверхню, а це означає, що вони схильні до подряпин і пошкоджень від побутових подразників і мийних засобів. Зберігати перли в поліетиленовому пакеті, наприклад, не можна. Деякі поліетиленові пакети виділяють хімічні речовини, які з часом руйнують поверхню перлини. Краще зберігати намиста в шовковому або оксамитовому мішечку.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як очищати прикраси з натурального каміння.

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