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Через шість років після заручин: принцеса Теодора одружилася з американським адвокатом

15:32 2 жовтня 2024
Принцеса Греції та Данії Теодора та Меттью Кумар

Не встигло відшуміти весілля норвезької принцеси Марти Луїзи та шамана Дурека Верретта, як з’явилася новина ще про одну великосвітську подію. Принцеса Теодора, дочка покійного короля Костянтина і королеви Анни-Марії, вийшла заміж за свого американського нареченого під час грецької православної весільної церемонії в Афінах.

41-річна принцеса Греції й Данії оголосила про свої заручини з адвокатом з Лос-Анджелеса у листопаді 2018 року. Їхнє весілля відкладалося двічі — спочатку в 2020 році через пандемію COVID-19, а потім після смерті 82-річного батька Теодори у січні 2023 року, пише People.

Пара обмінялася обітницями в Митрополичому соборі Благовіщення, тій самій церкві, де батьки Теодори взяли шлюб 18 вересня 1964 року. Згідно з офіційною заявою, Теодору і Меттью повінчав Високопреосвященний Митрополит Сиросу Доротеос II, а кілька членів сім'ї були присутніми на весіллі.

Брати нареченої, 57-річний кронпринц Павлос і 38-річний принц Філіпос, були запрошені як свідки нареченого, разом з другим сином кронпринца Павлоса і кронпринцеси Марі-Шанталь, принцом Ахіллеасом-Андреасом. Подружками нареченої стали донька Павлоса та Марі-Шанталь, принцеса Марія-Олімпія, та старша дочка принцеси Алексії, Аррієтта Моралес де Гресія.

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«Бажання пари провести весілля в Афінах відображає їхню любов до Греції, міцні зв'язки, які вони підтримують з країною, і їхнє бажання поділитися грецькою культурою, гостинністю і самобутністю зі своїми гостями», — йдеться в заяві.

Принцеса Теодора і Меттью мали насичений тиждень перед весіллям. Вони разом з королевою Анною-Марією 24 вересня відвідали архієпископа Афінського.

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Теодора опублікувала щиру заяву в Instagram після того, як її весілля з Меттью було вперше відкладено.

«У той день, який повинен був стати нашим весільним вікендом, ми так цінували любов і підтримку друзів і сім'ї. Ми не можемо дочекатися, щоб відсвяткувати з усіма вами в Греції, як тільки це буде безпечно», — написала принцеса Теодора в травні 2020 року.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що найбагатша родина Азії гучно відзначила одруження сина.

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