Через шість років після заручин: принцеса Теодора одружилася з американським адвокатом

Не встигло відшуміти весілля норвезької принцеси Марти Луїзи та шамана Дурека Верретта, як з’явилася новина ще про одну великосвітську подію. Принцеса Теодора, дочка покійного короля Костянтина і королеви Анни-Марії, вийшла заміж за свого американського нареченого під час грецької православної весільної церемонії в Афінах.

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41-річна принцеса Греції й Данії оголосила про свої заручини з адвокатом з Лос-Анджелеса у листопаді 2018 року. Їхнє весілля відкладалося двічі — спочатку в 2020 році через пандемію COVID-19, а потім після смерті 82-річного батька Теодори у січні 2023 року, пише People.

Пара обмінялася обітницями в Митрополичому соборі Благовіщення, тій самій церкві, де батьки Теодори взяли шлюб 18 вересня 1964 року. Згідно з офіційною заявою, Теодору і Меттью повінчав Високопреосвященний Митрополит Сиросу Доротеос II, а кілька членів сім'ї були присутніми на весіллі.

Брати нареченої, 57-річний кронпринц Павлос і 38-річний принц Філіпос, були запрошені як свідки нареченого, разом з другим сином кронпринца Павлоса і кронпринцеси Марі-Шанталь, принцом Ахіллеасом-Андреасом. Подружками нареченої стали донька Павлоса та Марі-Шанталь, принцеса Марія-Олімпія, та старша дочка принцеси Алексії, Аррієтта Моралес де Гресія.

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«Бажання пари провести весілля в Афінах відображає їхню любов до Греції, міцні зв'язки, які вони підтримують з країною, і їхнє бажання поділитися грецькою культурою, гостинністю і самобутністю зі своїми гостями», — йдеться в заяві.

Принцеса Теодора і Меттью мали насичений тиждень перед весіллям. Вони разом з королевою Анною-Марією 24 вересня відвідали архієпископа Афінського.

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Теодора опублікувала щиру заяву в Instagram після того, як її весілля з Меттью було вперше відкладено.

«У той день, який повинен був стати нашим весільним вікендом, ми так цінували любов і підтримку друзів і сім'ї. Ми не можемо дочекатися, щоб відсвяткувати з усіма вами в Греції, як тільки це буде безпечно», — написала принцеса Теодора в травні 2020 року.

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