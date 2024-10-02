Росіяни активізували використання свого аналога «Байрактара»: чому це небезпечно

Прикордонні території України, насамперед Сумщина, відчувають на собі постійні удари російських окупантів. Причому все частіше подібні атаки проводяться за допомогою російських ударно-розвідувальних БпЛА «Оріон», аналогом наявних у ЗСУ турецьких «Байрактарів».

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На це звернув увагу військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його словами, після тривалої перерви «Оріони» знову стали активно використовуватися противником, і вдіяти з цим поки що нічого не можуть.

Так, після втрати щонайменше п'яти «Оріонів» до травня 2023 року їх застосування на передовій припинили, але з осені дрони заполонили прикордонну і ближню тилову зону України. За словами експерта, БпЛА використовують для проведення цілодобової розвідки на безпечній від зони дії української ППО відстані, або в зонах її відсутності.

«Наприклад, у Курській області БпЛА „Оріон“ постійно завдають ударів по позиціях і техніці СОУ. Над Чорним морем БпЛА „Оріон“ цілодобово баражує і веде розвідку в напрямку Миколаївської та Одеської областей», — стверджує Олександр Коваленко.

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БпЛА «Оріон» справді є доволі серйозним зразком безпілотної техніки:

довжина і розмах крила — 8 і 16,3 метри відповідно;

повна маса — 1000 кг, з них на озброєння припадає до 180 кг;

озброєння — бомби вагою від 20 до 50 кг і протитанкові ракети;

дальність польоту — до 250 км;

швидкість — від 120 до 200 км;

час перебування в повітрі — до 24 годин, але з мінімальним бойовим навантаженням до 60 кг;

висота польоту — 7500 метрів максимум.

Порівняно з «Байрактаром» російський дрон більший і важчий, що, з одного боку, дає змогу брати більше зброї і далі летіти, а з іншого — робить його помітнішим для РЛС. За швидкістю польоту, дальністю застосування і часом перебування в повітрі обидва дрони приблизно однакові, але «Байрактар» може підніматися на 800 метрів вище, що робить його перехоплення важчим.

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Як наголосив Олександр Коваленко, способом боротьби з розвідувальними БпЛА типу «Орлан-10», ZALA тощо без застосування ППО стали fpv-дрони, але у випадку з БпЛА «Оріон» головною проблемою є — доставка fpv-дрона-перехоплювача до локації, де кружляє ціль.

«У випадку з півднем України, БпЛА „Оріон“ кружляє за 150−180 км від узбережжя, тож постає питання щодо подолання саме цієї відстані fpv-дроном, для чого необхідний носій з відповідними ТТХ. У Курській області в основному проблемою буде висота, на якій оперує БпЛА „Оріон“, до 7 км», — наголосив експерт.

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За наявними відкритими даними, до вторгнення в Україну було вироблено близько 30 «Оріонів», а як стверджують ЗМІ, у рф здатні виробляти нібито до 45 «Оріонів» на рік.

Також на передовій стали помічати fpv-дрони, принцип роботи яких росіяни вкрали у ЗСУ. Ці зміни зробили БпЛА більш далекобійними і небезпечними.

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