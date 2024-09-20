Запобігти не змогли: росіяни передбачали вторгнення ЗСУ до Курської області ще 2023 року, — ЗМІ

Російське військове командування передбачало, що Україна може розпочати свою операцію у Курській області рф і протягом декількох місяців розробляло плани щодо запобігання їй, пише «Українська правда» з посиланням на The Guardian.

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Британське видання пише, що його журналісти наприкінці серпня зустрілися з українським спецназом, який захопив російські документи. Серед вилученого з будівель у Курській області — російські документи мвс, фсб і армії. Журналісти мали змогу переглянути їх і сфотографувати.

Видання зазначає, що не змогло самостійно перевірити автентичність документів, але при цьому наголошує, що «вони мають ознаки справжньої російської армійської комунікації».

Ці російські документи містять багатомісячні попередження про можливий наступ українських військ, а також свідчать про занепокоєння щодо морального духу російських військових.

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Деякі з документів — це роздруковані накази, розіслані різним підрозділам, а інші — рукописні журнали, що фіксують події та проблеми на конкретних позиціях. Найбільш ранні записи датовані кінцем 2023 року, тоді як найсвіжіші документи — лише за шість тижнів до того, як Україна почала наступ на Курську область 6 серпня.

Документи переважно походять з підрозділів 488-го гвардійського мотострілецького полку зс рф, зокрема з другої роти його 17-го батальйону.

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«Наступ України на Курщину застав зненацька західних партнерів Києва і багатьох представників української еліти, оскільки плануванням операції займалася дуже невелика кількість людей. Але російські військові документи містять багатомісячні попередження про можливе вторгнення в цей район і спробу захопити Суджу, місто з населенням 5 000 мешканців, яке вже більше місяця перебуває під українським контролем», — пише The Guardian.

Зокрема, про «можливість прориву на державному кордоні» з боку українських збройних формувань йшлося ще у повідомленні від 4 січня. Тоді ж російським військам наказували посилити навчання для підготовки до відбиття будь-якого нападу.

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19 лютого командирів російських підрозділів попередили про плани України щодо «швидкого прориву з Сумської області вглиб російської території на глибину до 80 км з метою створення чотириденного „коридору“ до прибуття основних підрозділів української армії на бронетехніці».

У середині березня російські прикордонні підрозділи отримали наказ посилити оборонні рубежі і «організувати додаткові заняття» в рамках підготовки до транскордонної атаки з боку України.

«У середині червня було більш конкретне попередження про українські плани „в напрямку Юнаківка — Суджа, з метою взяття під контроль Суджі“, що дійсно сталося в серпні. Також було передбачено, що Україна спробує зруйнувати міст через річку Сейм, щоб перервати російські лінії постачання в регіоні, що згодом і сталося. У червневому документі нарікали на те, що російські підрозділи, дислоковані на фронті, „укомплектовані в середньому лише на 60−70% і в основному складаються з резервістів зі слабкою підготовкою“», — пише The Guardian.

Видання нагадує: коли 6 серпня розпочався наступ українських військ, то багато російських солдатів залишили свої позиції, і за тиждень Україна повністю взяла під контроль Суджу. Також під час хаотичного відступу росіян українські війська взяли в полон сотні солдатів, багато з яких були строковиками.

The Guardian пише, що отримані документи дають уявлення про російську тактику протягом останнього року. В одному з наказів ішлося про не необхідність створити окопи і позиції з макетами танків і манекенами солдатів, щоб збити з пантелику українські розвідувальні безпілотники. Також вказувалося, що на ці позиції треба відправити кілька солдатів, щоб вони розпалювати вогнища вночі, ходили з факелами і переміщали час від часу манекени. Крім того, росіяни мали створити радіопереговори про ці позиції з метою їхнього перехоплення.

Видання підкреслює, що наразі незрозуміло, чи були такі позиції коли-небудь створені. Оператори українських розвідувальних безпілотників, які працювали у цьому районі, повідомили Guardian, що не бачили жодних доказів існування таких позицій.

У березні в російських документах повідомляли, що почастішали випадки, коли українські диверсійні групи маскувалися для роботи в тилу російських військ, одягаючи російську форму. Щоб запобігти цьому, у російських командирів вимагали запровадити у війську використання певних розпізнавальних знаків «варіанту № 6», які мали кріпитися за допомогою прозорої стрічки.

Також ці документи свідчать про серйозні проблеми з моральним духом росіян на фронті. Зокрема, у них згадуються самогубства російських солдатів.

Крім того, з них випливає, що командири російських підрозділів отримали вказівки забезпечити щоденний перегляд солдатами російських державних ЗМІ для підтримки їхнього «психологічного стану».

Як писали «ФАКТИ», нещодавно ворог пішов на штурм на Курщині.

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