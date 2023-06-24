Компанія Baykar отримала дозвіл на виробництво знаменитих дронів в Україні

Нещодавно було оголошено про відкриття заводу Bayraktar в Україні. Цільова дата відкриття заводу, де будуть вироблятися Bayraktar TB2 і AKINCI UCAV, — 2025 рік. Про це повідомляє турецьке видання Akit.

Генеральний директор Baykar Халюк Байрактар, проти якого російські спецслужби планували провокацію, зробив заяву для Defence News щодо заводу, про який йдеться. ТОВ «Авіа Венчурс» було зареєстровано в Києві в 2019 році і отримало ліцензію на імпорт-експорт продукції військового призначення на початку минулого року. Поки що це одна з перших компаній в країні, яка має іноземного засновника та ліцензію на виробництво оборонних систем у своїй структурі.

«Основна частина підготовчих робіт вже виконується, і очікується, що завод буде електрифікований у липні поточного року» — додав він.

Макет виробничої ділянки Baykar в Україні

Стимулом для реалізації проєкту стало підписання у лютому 2022 року рамкової угоди між урядами України та Туреччини про співробітництво в аерокосмічній галузі. Угода, метою якої є сприяння залученню прямих інвестицій у відповідну галузь та створення сприятливих умов для передачі технологій і використання продукції, передбачає спеціальні податкові та митні пільги для турецьких інвесторів в аерокосмічному секторі України до січня 2035 року, повідомляє видання.

Baykar через свою місцеву компанію продовжує інвестувати в Україну, створюючи центр передового досвіду в галузі системних технологій безпілотних літальних апаратів, що передбачає передачу технологій для локалізації виробництва безпілотних літальних апаратів компанії.

«Компанія отримала відповідні ліцензійні дозволи від Туреччини на повне виробництво безпілотних літальних апаратів Baykar TB2 та Akinci в Україні», — сказав Байрактар.

Загальний обсяг інвестицій, запланованих на будівництво цих об'єктів, становить $ 95,5 млн.

Раніше «ФАКТИ» викладали точку зору народного депутата Бориса Приходька: «Щоб інвестори не боялися вкладати гроші в економіку, треба забезпечити незалежну і очищену від корупції судову систему».

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