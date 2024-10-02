Майже 200 людей, дві собаки та кіт: ГУР провело масштабну евакуацію українців з Лівану (фото)

Напередодні з Лівану, на півдні якого ізраїльська армія розпочала наземну операцію, а також завдала авіаційних ударів по об'єктам «Хезболи» у Бейруті, евакуювали українців.

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Як повідомляють в Головному управлінні розвідки МО України, разом з МЗС вдалося повернути 179 осіб, серед яких 134 громадянина України

«Серед евакуйованих українців: 112 дорослих та 22 дитини. Крім того, було евакуйовано 45 осіб інших національностей, серед яких 31 дорослих та 14 дітей: 16 громадян Польщі (10 дорослих та 6 дітей), 6 громадян Чехії (5 дорослих та 1 дитина), 9 громадян Литви (6 дорослих та 3 дітей), 12 громадян Молдови (7 дорослих та 5 дітей), 1 громадянин Бразилії та 2 громадяни Лівану (дорослі). Окрім того, було евакуйовано 3 тварин: 2 собак та кота», — зазначили в ГУР.

Фото ГУР

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Фото ГУР

З Лівану вивезли людей, які виявили бажання повернутися на батьківщину. Операція була проведена оперативно і без ускладнень, з урахуванням існуючих загроз безпеці громадян у регіоні. Тим, хто бажає скористатися допомогою держави, рекомендують звертатися до посольства України в Ліванській Республіці за телефоном (+961) 5 921 668 або електронною поштою: [email protected]. Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером +38−044−238−16−57.

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Фото ГУР

Фото ГУР

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Варто зазначити, що Ізраїль закликав мешканців кількох районів Бейрута евакуюватися, після чого південних околицях міста пролунали потужні вибухи. Людей попереджали, що вони знаходяться поблизу об'єктів, які належать «Хезболлі», і по яких незабаром будуть завдані удари. ЦАХАЛ також оголосив три прикордонні населені пункти закритою військовою зоною, а Ліванська армія відступила з кількох позицій на південному кордоні.

Нагадаємо, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про ліквідацію лідера ліванського угруповання «Хезболла» Хасана Насралли після ударів по Бейруту 27 вересня.

Фото ГУР МО

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