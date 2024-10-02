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Захищатимемося: Ердоган заявив, що після Лівану Ізраїль нападе на Туреччину

10:00 2 жовтня 2024
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган

Після початку наземної операції Ізраїлю на півдні Лівану та після удару Ірану по Ізраїлю президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара надасть допомогу Лівану у відбитті «ізраїльської агресії». Виступаючи в парламенті Туреччини, Ердоган виголосив різку промову проти Ізраїлю, звинувативши його в агресивних намірах після дій у Секторі Газа та Лівані.

«Після геноциду в Газі, Ізраїль переключився на Ліван. Окупаційні сили заявили про вторгнення до країни, провокуючи весь регіон на війну. Незважаючи на слабку реакцію світової спільноти, Ізраїль буде зупинено, хоч би як він намагався уникнути цього. Гітлер, який дивився на себе в дзеркало, був зупинений, і Нетаньяху спіткає та сама доля», — сказав Ердоган у виступі, який транслював турецький канал NTV.

Ердоган також заявив, що після Сектору Газа і Лівану Ізраїль може націлитись на Туреччину: «Ізраїльський уряд, одержимий ідеєю обітованої Землі, може звернути свої погляди на нашу країну. Ми будемо протистояти цій терористичній державі всіма наявними засобами. Туреччина захищатиметься від Ізраїлю за будь-яку ціну» .

Спікер парламенту Нуман Куртулмуш підтримав президента, зазначивши, що Туреччина також може стати мішенню Ізраїлю та готова протистояти загрозам на всіх фронтах.

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Незважаючи на риторику президента Туреччини щодо Ізраїлю, яка дуже нагадує випади путіна на адресу України, Реджеп Тайіп Ердоган нещодавно заявив про те, що повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права. Президент Туреччини вважає, що війну росії проти України можна завершити шляхом дипломатичних переговорів.

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