Війна на Близькому Сході: Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю

Через добу після початку наземної операції Ізраїлю на півдні Лівану Тегеран завдав удару у відповідь. Ввечері 1 жовтня Іран запустив близько 200 ракет у бік Ізраїлю.

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Як повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю, «атака стала відповіддю на загибель лідерів Ісмаїла Ханії з ХАМАС, Хасана Насралли з «Хізбалли» та Аббаса Нільфрушана з Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР). Іранський КВІР заявив, що удари 1 жовтня були «відплатою» за їхню «мученицьку смерть».

Прес-аташе Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі на брифінгу невдовзі після удару сказав, що він поки не має відомостей про жертви. За словами Хагарі, під час нальоту було кілька попадань ракет у центрі та на півдні Ізраїлю. Про наслідки він нічого не сказав.

Прес-аташе ізраїльської армії заявив, що атака Ірану «матиме наслідки», але відмовився уточнювати, що і коли саме зробить Ізраїль.

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Адміністрація президента США заявила, що президент Джо Байден наказав американським військовим допомогти Ізраїлю у відбитті удару.

Нагадаємо, що це вже другий випадок атаки Ірану на Ізраїль . У квітні 2024 року Іран вперше у своїй історії обстріляв Ізраїль, запустивши кілька сотень ракет та дронів. Тоді майже всі вони були перехоплені ізраїльською системою ППО. Іран назвав квітневу атаку відповіддю на удар по іранській дипмісії в Дамаску, при цьому Тегеран сигналізував про небажання подальшої ескалації конфлікту.

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