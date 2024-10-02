Заручини на Олімпіаді: Леді Ґаґа випадково відкрила таємницю

Спочатку Леді Ґаґа хотіла тримати свої заручини з Майклом Поланскі в таємниці, але її планам завадив… прем'єр-міністр Франції. Під час липневих Олімпійських ігор 38-річна співачка й акторка ненавмисно випустила кота з мішка, назвавши 46-річного Поланскі своїм нареченим у відео, яким поділився прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь після її виступу на церемонії відкриття, пише The News.

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З'явившись на шоу Грема Нортона, 38-річна зірка розповіла про цей момент: «Він освідчився 1 квітня, і я подумала, що він жартує».

Пара мала намір тримати в секреті свої плани, тож Ґаґа розсміялася, коли згадувала, як випадково відкрила таємницю під час зустрічі з прем'єр-міністром.

Вона сказала: «Потім, коли ми поїхали на Олімпійські ігри, нас знімали, як ми віталися з прем'єр-міністром, і я потрапила в об'єктив камери зі словами: «Це мій наречений».

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В іншому нещодавньому інтерв'ю канадському виданню BuzzFeed Ґаґа висловила свій ентузіазм щодо створення сім'ї з коханим.

«Я така щаслива, що закохана, і я так рада мати сім'ю», — відповіла вона на запитання про свої довгострокові цілі.

Пара познайомилася у 2019-му, напередодні Нового року, а офіційно оголосила про свої стосунки на початку 2020 року.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як Леді Ґаґа вперше прокоментувала чутки про те, що вона чоловік.

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