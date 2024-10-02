Втрата Вугледара: що відбувається в місті, чим воно цінне, чому окупантам стане легше і що буде далі

Після двох років боїв за Вугледар, що почалися з втрати населеного пункту Павлівка на півдні, ЗСУ втратили контроль над містом. Російські окупанти вже перебувають у центральній частині міста, поступово просуваючись до його околиць.

ВІДЕО ДНЯ

Як пояснив «ФАКТАМ» військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, зараз у місті спостерігається «ситуація більш ніж важка». Сили оборони України контролюють вельми невелику частину Вугледара, і то швидше для забезпечення відходу частин гарнізону з міста, тобто перспектив його утримання немає жодних.

Водночас, як підкреслює наш співрозмовник, хоча в самому місті та його околицях важка ситуація, у глобальному сенсі втрата Вугледара не призведе до якоїсь військової катастрофи.

- Прориву оборони Сил оборони України на цій ділянці немає, оскільки вона давно проходить на північ від Вугледара, де зосереджені основні укріплення, — наголосив співрозмовник «ФАКТІВ» на стабільності української оборони на цій ділянці.

РЕКЛАМА

Однак втрата Вугледара, вважає військовий експерт, погіршить становище ЗСУ і зіграє на руку окупантам, щоправда, не безпосередньо. Так, цінністю Вугледара співрозмовник називає висоти в районі міста і відстань, яка давала змогу здійснювати обстріл залізниці в районі окупованої у 2022-му році Волновахи. А це давало змогу обмежувати можливості окупантів щодо постачання своїх частин.

- Із зайняттям Вугледара і відновленням залізничного сполучення окупанти отримають уже не два, а три маршрути для постачання своїм групам військ «Днепр» (на півдні України) і «Восток» (на кордоні Донецької та Запорізької областей). До чинних маршрутів через Керченський міст і залізницю через Маріуполь додасться залізничний маршрут через Волноваху, — пояснив цінність Вугледара для Сил оборони України та окупантів Олександр Коваленко.

РЕКЛАМА

Водночас співрозмовник «ФАКТІВ» наголосив, що навіть із втратою Вугледара у ЗСУ залишаться можливості для нанесення ударів по залізниці та ускладнення логістики ворога. Щоправда, це стосуватиметься вже більш далекобійних систем на кшталт РСЗВ і ракет, а не ствольних систем, як під час контролю Вугледара.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов у коментарі «ФАКТАМ» наголосив, що важливість Вугледара полягає саме в можливості обстрілу вузлової залізничної станції Волноваха, що не давало змоги окупантам використовувати залізницю в цьому районі.

РЕКЛАМА

- Отримавши Вугледар і відсунувши артилерійські позиції ЗСУ, противник отримує можливість залізничного сполучення з рф і окупованим Кримом, що різко збільшує його логістичні можливості. Це головна цінність міста для окупантів, — підкреслив військовий експерт.

Раніше повідомляли про те, що Вугледар остаточно втрачений і тепер увесь Волноваський район повністю окупований рф.

428

Читайте нас у Facebook