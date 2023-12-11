Звільнили з-під «домашнього арешту»: на публіці коханка путіна виглядала похмурою

Російський президент і його «таємна коханка» Кабаєва перебувають у романтичних стосунках з 2008 року — хоча обидва це заперечують. 40-річну колишню гімнастку востаннє бачили 22 жовтня — того самого дня, коли з'явилися чутки про те, що 71-річний російський президент переніс серцевий напад й помер. Проте Аліна Кабаєва нарешті з'явилася після 40 днів переховування від громадськості, пише The Sun. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗМІ з’ясували, на які кошти шикують путін із Кабаєвою.

РЕКЛАМА

Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики була помічена під час тренувань у своїй академії на чорноморському курорті Сочі після шести тижнів відсутності. Три відео, опубліковані академією, показують її неусміхнене і суворе обличчя. На них Кабаєва виглядає втомленою і нетерпляче дає вказівки трьом дівчатам. На нових відеозаписах вона тренує своїх гімнасток після різних заяв про те, що її замкнули в таємному лісовому маєтку.

Нагадаємо, Кабаєву називають матір'ю трьох молодших дітей путіна. Але останній ніколи не визнавав їхніх стосунків і публічно не згадував про так званих «трьох спільних дітей».

У жовтні кремль був змушений виступити з екстраординарним спростуванням того, що путін помер у своєму Валдайському палаці, і що його тіло зберігається в морозильній камері. Після того, як з'явилися чутки про смерть путіна, які аналітики здебільшого відкидають як теорії змови, Аліна зникла з поля зору до цього тижня. Напередодні свого зникнення Кабаєва була незвично помітною переважно у своїй гімнастичній академії під назвою «Небесна благодать».

РЕКЛАМА

Одна з версій полягає в тому, що вона зникла, щоб зробити чергову пластичну операцію.

«У неї і раніше траплялися тривалі відсутності через вагітність і пластичні операції» — сказав один із співбесідників виданню.

РЕКЛАМА

Телеграм-канал General SVR (який стверджує, що має інсайдерську інформацію з оточення путіна) наполягає, що Кабаєва перебувала під віртуальним домашнім арештом у лісовому палаці очільника кремля. Таємний розкішний палац на березі Валдайського озера посилено охороняється системами протиповітряної оборони.

В одному з повідомлень стверджувалося, що Кабаєва категорично заперечувала проти того, щоб її переховували в маєтку з високим рівнем безпеки, де вона, як вважають, живе в окремому крилі разом зі своїми дітьми.

РЕКЛАМА

Раніше про жінок путіна, промах Кабаєвої та головну хранительку пікантних таємниць диктатора, розповіла «ФАКТАМ» ексдепутатка держдуми рф Марія Максакова.

98

Читайте нас у Facebook та Instagram