Ще більше українців будуть змушені виїхати: Жозеп Боррель про катастрофу в Україні взимку

З 2022 року росія систематично руйнує енергетичну інфраструктуру в Україні, щоб залишити українців без світла, води та опалення. Спосіб, у який рф веде цю війну, також кожного дня збільшує кількість масових порушень росією міжнародного права, пише в авторській колонці високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

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«Я хотів би зосередитися на одному з найзначніших збитків, які росія завдає Україні, — руйнуванні енергетичної інфраструктури. ООН нещодавно попередила, що це „потенційно може позбавити цивільне населення послуг, необхідних для виживання, особливо з початком зимового сезону“, — зазначає Жозеп Боррель. — Електроенергія дійсно обігріває будинки, забезпечує водопостачання, школи і все, що робить можливим цивілізоване життя. Наразі українці стикаються зі щоденною нестачею електроенергії від 8 до 12 годин, а, за даними ООН, наступної зими вони можуть залишитися без світла до 20 годин на добу. Через кілька тижнів в Україні може виникнути надзвичайна ситуація, яка призведе до того, що ще більше українців будуть змушені покинути свої домівки та країну».

З початку повномасштабного вторгнення росії почастішали напади на системи виробництва та передачі електроенергії, що призвело до пошкодження 24,5 ГВт енергогенеруючих потужностей, що становить 68% від довоєнної потужності, додав він.

«Залишилося лише близько 10−11 ГВт потужностей з виробництва електроенергії. Лише з березня 2024 року майже 9 ГВт зникли, зокрема, через найбільшу атаку з початку війни росії 26 серпня з використанням понад 230 ракет і безпілотників, — пише Жозеп Боррель. — Цілями російських атак є гідроелектростанції та вугільні електростанції, а також підстанції електромереж. Великі електростанції набагато складніше замінити та відремонтувати, ніж менші підстанції. Ми перебуваємо в гонитві проти наступних хвиль російських, північнокорейських і, можливо, незабаром іранських ракет, на додаток до безпілотників і керованих бомб. Наші українські друзі також поділилися інформацією про потенційні російські удари по електропідстанціях, які постачають електроенергію на три атомні електростанції, що все ще працюють в Україні. Ці атаки можуть призвести до їхньої зупинки, що буде катастрофічним для українського цивільного населення та потенційно може призвести до великих ядерних аварій. Щоб уникнути сценарію „ми ремонтуємо, вони руйнують“, протиповітряна оборона є ключовою. У Нью-Йорку я знову звернувся до своїх колег із закликом прискорити постачання більшої кількості систем протиповітряної оборони та перехоплювачів для України. Я також повторив заклик дозволити Україні обстрілювати аеродроми та пускові майданчики в росії західною зброєю. Дозвольте Україні вражати лучників, а не лише стріли! Поки що не всі згодні з цим заходом».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що за умови сильних морозів відключення світла в Україні можуть тривати по 10−14 годин на добу. У найгіршому випадку — до 2 діб. Такий прогноз зробив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

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