Понад 100 ракет та близько сотні «шахедів»: Зеленський про одну з найбільших комбінованих атак по Україні

Сьогодні російський ворог запустив по Україні понад 100 ракет різних типів та близько ста ударних БПЛА. Цей комбінований удар — один з найбільших ударів, заявив президент Володимир Зеленський.

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За його словами, по країні запустили «більше сотні ракет різних типів та близько сотні „шахедів“», які були націлені на критичну цивільну інфраструктуру.

Президент повідомив, що всюди тривають відновлювальні роботи, в деяких регіонах відкривають пункти незламності.

«І як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і західних областей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених — усім надається необхідна допомога», — сказав Зеленський.

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Президент повідомив, що є багато пошкоджень в енергетиці. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово.

Очільник держави знов зазначає, що в України не повинно бути обмежень, щоб боротися з державою-терористом, адже «путін робить те, що світ йому дозволяє робити».

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«Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли в терористів немає таких обмежень. Не може бути в захисників життя обмежень у зброї, коли росія використовує і власну зброю всіх типів, і „шахеди“, і балістику з Північної Кореї», — наголосив президент.

«Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення», — резюмував Зеленський.

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Як повідомляли «ФАКТИ», сьогоднішня атака російських варварів була направлена в основному на енергетичні об'єкти. Атака призвела до перебоїв в електропостачанні в кількох українських містах. Це викликало відключення води в деяких регіонах. У Луцьку «шахед» влетів у багатоповерховий будинок, є руйнування, загиблий та поранені.

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