Несподіваний удар по принцу Гаррі: Вільям і Девід Бекхем оглянули повітряну «швидку»

Через кілька днів після виступу принца Гаррі на церемонії вручення премії WellChild Awards 2024, принц Вільям об'єднався з Девідом Бекхемом, дружина якого хоче допомогти Кейт Міддлтон, для спеціального проєкту. Як повідомляє The Sun, принц Уельський був помічений разом з колишнім англійським футболістом під час огляду «нового шикарного гелікоптера вартістю 8 мільйонів фунтів стерлінгів, який був подарований благодійній організації London Air Ambulance» на аеродромі RAF Northolt.

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Майбутній король Англії був одягнений у темно-синій костюм і блакитну сорочку. Девід був у такому ж костюмі, але з сорочкою іншого кольору.

На відео можна побачити, як вони оглядають гелікоптер, а потім разом сідають у нього для тест-драйву нового повітряного судна, пише The News.

Для тих, хто не знає, на гала-вечорі зі збору коштів, організованому для придбання двох нових гелікоптерів H135, Вільям сказав: «Тут, у Лондоні, нинішні літаки служать чудово. Але нашій столиці потрібен новий флот. У нашому небі мають з'явитися два нові червоні птахи, оснащені найсучаснішим обладнанням, зокрема, приладами нічного бачення».

Примітно, що Вільям з'явився на публіці всього через день після того, як герцог Сассекський виступив на церемонії вручення премії WellChild Awards 2024 у Лондоні. На заході Гаррі виголосив емоційну промову.

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Раніше повідомлялося, що принц Гаррі несподівано звернувся до королівських родичів.

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