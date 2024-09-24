«Аплодую вам»: принц Гаррі несподівано звернувся до королівських родичів

Принц Гаррі, який ненавидить короля Чарльза III, схоже, вирішив піти стопами Кейт і Вільяма, коли він зосередився на психічному здоров’ї та зміні клімату. Принц і принцеса Уельські нещодавно оприлюднили особисто фінансовану ініціативу з посилення підтримки психічного здоров’я, пише The News.

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Вільям і Кейт постійно підтримують ініціативи щодо покращення психічного стану людей. Їхня остання спроба спрямована на покращення показників психічного здоров’я в сільських громадах.

Майбутній король Вільям нещодавно сказав: «Настав час, щоб усі висловилися й дійсно почувалися нормально щодо психічного здоров’я, воно таке ж, як фізичне».

Герцог Сассекський, мабуть, прийняв повідомлення свого брата, коли він виступив з емоційною промовою на 14-му щорічному саміті Concordia на підтримку Премії Діани.

У своїй промові Гаррі сказав: «Я аплодую вам за те, що ви впевнено вийшли на цю сцену. Знаю, що моя мати неймовірно пишалася б вами, хлопці. Ваша активність відповідає тому, як моя мати прожила своє життя. Я вже говорив це багато років тому і скажу знову. Молоде покоління — це те, що дає мені надію. Ваша мужність дає мені надію. Кожному з нас, ймовірно, більше, ніж будь-коли, потрібна сміливість, щоб рухати циферблат у цьому світі».

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Відчужений син короля Чарльза, схоже, надіслав повідомлення своїм королівським родичам зі своїми зауваженнями: «Нам потрібно слухати та діяти згідно з вашими словами, тому що це ваше майбутнє буде вкрадено, і це неприйнятно».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що принц Гаррі стає «запасним» для Меган Маркл і планує таємне повернення до Англії.

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