На допомогу прийшли ATACAMS: Сили оборони вразили «невловиму» радіолокаційну станцію росіян

Завдяки отриманим від союзників ракетам, Сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію «Небо-М». Хоча зробити це досить складно, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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«Підрозділи ракетних військ Збройних Сил України завдали успішного удару балістичними ракетами ATACAMS по російській радіолокаційній станції «Небо-М», — йдеться у повідомленні.

За даними військових, її знищення суттєво знижує здатність армії росії виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі.

«Знищення РЛС „Небо-М“ створить сприятливий „повітряний коридор“ для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG», — зазначають у Генштабі.

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В повідомленні відзначається, що РЛС «Небо-М» є дуже складним об'єктом для ураження, оскільки працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів.

За наявною інформацією, в противника залишилося лише 10 працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 млн доларів.

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Зазначимо, що Сили оборони України постійно проводять операції зі знищення важливої техніки росіян. Зокрема, в ніч на 21 серпня Сили оборони влаштували удар по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 біля Новошахтинська в Ростовській області росії.

Наприкінці вересня українські дрони атакували склади боєприпасів у Краснодарському краї. Також був атакований арсенал в Октябрському Тверської області.

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