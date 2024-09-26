Україна отримає новий пакет військової допомоги від США: що в ньому особливо цінно

Одним із проміжних результатів візиту президента України Володимира Зеленського до США, де він виступив в ООН, став черговий, 66-й пакет військової допомоги. Його загальна вартість склала 375 млн дол., а до складу увійшли боєприпаси, сухопутна і надводна техніка, а також різні запасні частини.

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Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США, де перераховується склад пакета допомоги. Виходячи з його складу можна зробити деякі висновки про його цінності і те, які дії будуть вести ЗСУ, виходячи з якостей отриманого озброєння.

Так, на сайті Пентагону перераховується такий склад пакета військової допомоги:

боєприпаси класу «повітря-земля»;

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (Himars);

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм;

протитанкові ракети з трубчастим пуском, оптичним стеженням і дротовим наведенням (ПТРК TOW);

протитанкові комплекси «Джавелін» і протитанкові гранатомети АТ-4;

броньовані машини безпеки M1117;

автомобілі із захистом від мін і засідок (MRAP);

легкі тактичні автомобілі;

системи броньованих мостів;

стрілецька зброя;

патрульні катери;

підривне обладнання та боєприпаси;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.

В цьому переліку звертають на себе увагу кілька позицій — ракети для РСЗВ Himars, зенітні керовані ракети (ЗУР), кілька видів протитанкового озброєння.

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Так, ЗУР явно призначені для комплексів ППО «Patriot» і ймовірно, їхнє постачання викликане заявами Володимира Зеленського про підготовку рф атак на підстанції, що ведуть до українських АЕС. Ракети HIMARS, як високоточні засоби ураження (коло ймовірного відхилення від цілі не перевищує 7 метрів), використовуються найчастіше проти складів і солдатів рф, відкрито розташованих на місцевості під час шикування або навчання на полігонах.

Особливо помітний достаток протитанкової зброї, яка являє собою практично всі можливі на сьогодні системи ураження танків:

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гранатомет АТ-4 — являє собою досить мобільну зброю вагою від 7 до 9 кг, що дає змогу переносити її одному бійцю, і є досить потужною, щоб вивести з ладу танк противника з 1 попадання, для радянського РПГ-7 це завдання не під силу. При цьому зброя проста, і спеціального навчання для вміння використовувати її не потрібно. До мінусів можна віднести малу дальність стрільби, яка для прицільних влучень обмежується приблизно 300−400 метрами, і одноразовий характер, тобто після пострілу гранатомет потрібно просто викинути;

ПТРК «TOW» — належить до одного з перших представників цієї зброї, але незважаючи на 54-річний вік залишається грізною зброєю, здатною бити на відстань до 3750 метрів, а останні модифікації і на 4500 метрів з потужною ракетою здатні впевнено вражати ворожі цілі. Мінусів у TOW два, і один із них висока вага системи — понад 90 кг, тобто для її перевезення необхідний транспорт, хоча б легковий автомобіль. Як і у всіх перших представників класів ПТРК наведення проводиться вручну — оператор повинен навести на танк марку прицілу й утримувати її, поки керована ракета не потрапить у ціль. Мінус цього способу в тому, що під час польоту ракети оператор може бути помічений і вбитий. Оскільки швидкість ракети 280 м/с, то на її політ за дальності пострілу в 4500 метрів знадобиться 16 секунд;

ПТРК «Джавелін» — представник останнього покоління протитанкових ракетних комплексів, що мають три величезні плюси. Перший із них — принцип «вистрілив і забув», тобто ракета комплексу сама наводиться на ціль, вибираючи найтепліші місця танка, а значить її застосування для бійця безпечне. Другий — можливість провести запуск у режимі заходу на ціль зверху, що дає змогу ракеті бити у верх танка, де захист традиційно слабший. Останній плюс — невелика вага, близько 16 кг, що дає змогу переносити і стріляти з нього одному бійцю. Мінус «Джавеліна» по суті один — мала дальність стрільби в 2500 метрів, чого в умовах бою не завжди достатньо, щоправда, це частково компенсується принципом «вистрілив і забув».

Загалом така велика кількість протитанкової зброї свідчить про бажання наситити ЗСУ засобами боротьби з ворожими танками, що може свідчити про пріоритет для Сил оборони України саме оборонних дій.

Не виключено, що ПТРК і особливо гранатомети АТ-4 можуть першочергово надійти до Вугледара і використовуватися для захисту села Богоявленка, через яке зараз проходить єдина дорога постачання для українських захисників.

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