Пів мільйона гривень за групу інвалідності: на Хмельниччині підприємиця вимагала гроші у військовозобов’язаного

На Хмельниччині правоохоронці затримали підприємицю під час отримання хабаря. Жінці оголосили підозру за допомогу в отриманні висновків про недієздатність військовозобовʼязаного.

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За даними Нацполіції, жінка отримала 35 тисяч гривень та 12 тисяч доларів за вплив на членів лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій.

Правоохоронці під час проведення оперативних заходів виявили 53-річну підприємицю, яка працює у сфері обігу лікарських засобів.

Маючи вплив на посадових осіб міської лікарні та обласного центру МСЕК, зловмисниця вимагала з особи призовного віку кошти за допомогу у вирішенні питання з відстрочкою призову та виготовлення відповідних документів.

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«Оформлення ІІ групи інвалідності для особи, що підлягає мобілізації, або підготовку фіктивних документів для безперешкодного виїзду за кордон, фігурантка оцінила у понад пів мільйона гривень. Жінка отримувала гроші у кілька етапів», — йдеться у повідомленні.

30 вересня правоохоронці затримали підприємицю під час отримання 12 тисяч доларів хабаря, що в еквіваленті до національної валюти становить близько пів мільйона гривень. Місяцем раніше фігурантка отримала першу частину траншу у розмірі 35 тисяч грн.

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На місці скоєння злочину поліцейські вилучили предмет неправомірної вигоди, мобільний телефон підприємиці, а також виготовлені фіктивні документи.

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Жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 2 ст. 369−2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Раніше правоохоронці викрили на «схемах» з ухилянтами ексзаступницю голови Волинської ОВА.

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