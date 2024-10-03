Пів мільйона гривень за групу інвалідності: на Хмельниччині підприємиця вимагала гроші у військовозобов’язаного
На Хмельниччині правоохоронці затримали підприємицю під час отримання хабаря. Жінці оголосили підозру за допомогу в отриманні висновків про недієздатність військовозобовʼязаного.
За даними Нацполіції, жінка отримала 35 тисяч гривень та 12 тисяч доларів за вплив на членів лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій.
Правоохоронці під час проведення оперативних заходів виявили 53-річну підприємицю, яка працює у сфері обігу лікарських засобів.
Маючи вплив на посадових осіб міської лікарні та обласного центру МСЕК, зловмисниця вимагала з особи призовного віку кошти за допомогу у вирішенні питання з відстрочкою призову та виготовлення відповідних документів.
«Оформлення ІІ групи інвалідності для особи, що підлягає мобілізації, або підготовку фіктивних документів для безперешкодного виїзду за кордон, фігурантка оцінила у понад пів мільйона гривень. Жінка отримувала гроші у кілька етапів», — йдеться у повідомленні.
30 вересня правоохоронці затримали підприємицю під час отримання 12 тисяч доларів хабаря, що в еквіваленті до національної валюти становить близько пів мільйона гривень. Місяцем раніше фігурантка отримала першу частину траншу у розмірі 35 тисяч грн.
На місці скоєння злочину поліцейські вилучили предмет неправомірної вигоди, мобільний телефон підприємиці, а також виготовлені фіктивні документи.
Жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 2 ст. 369−2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.
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