Знову разом: Кейт Міддлтон вперше після курсу хіміотерапії вийшла в світ з принцом Вільямом

З початку свого лікування від раку Кейт Міддлтон неодноразово намагалася повернутися до виконання своїх обов'язків, оскільки вважає, що в цьому її призвання як майбутньої королеви, і що це необхідно для всієї нації.

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Нарешті вона отримала таку можливість після повного завершення курсу хімієтерапії. Так, днями принцеса Уельська разом з чоловіком, принцом Вільямом, зустрілася у Віндзорському замку з хворою на рак дівчиною Ліз Хаттон, про що розповіла в Instagram.

ЗМІ пишуть, що у січні у Ліз діагностували десмопластичну дрібнокруглоклітинну пухлину — це рідкісна та агресивна форма раку. Попри невтішні прогнози лікарів, дівчина продовжує лікування та займається своїм улюбленим хобі — фотографією.

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«Було дуже приємно зустрітися з Ліз сьогодні у Віндзорі. Талановитий молодий фотограф, чия креативність і сила надихнули нас обох. Дякую, що поділилася з нами своїми фотографіями та історією», — підписала Кейт знімки з 16-річною дівчиною та її сім'єю.

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Для зустрічі принцеса Уельська обрала брючний костюм бордового кольору та сережки у тон.

Як відомо, у березні цього року 42-річна Кейт Міддлтон оголосила, що у неї виявили рак. До цього вона розповіла про перенесену операцію на черевній порожнині і зникла з медіапростору, що породило численні теорії змови.

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На початку вересня принцеса завершила курс хімієтерапії та поступово повертається до своїх королівських обов'язків. Очікується, що вона працюватиме за скороченим графіком і з'явиться на кількох заходах до кінця цього року.

Нагадаємо, що крім видужання Кейт Міддлтон, королівську родину днями очікувало ще одна радісна звістка. Лікарі повідомили про другу вагітність принцеси Беатріс.

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