41.01 / 41.54 45.44 / 46.11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Знову разом: Кейт Міддлтон вперше після курсу хіміотерапії вийшла в світ з принцом Вільямом

12:51 3 жовтня 2024
Кейт Міддлтон

З початку свого лікування від раку Кейт Міддлтон неодноразово намагалася повернутися до виконання своїх обов'язків, оскільки вважає, що в цьому її призвання як майбутньої королеви, і що це необхідно для всієї нації.

Нарешті вона отримала таку можливість після повного завершення курсу хімієтерапії. Так, днями принцеса Уельська разом з чоловіком, принцом Вільямом, зустрілася у Віндзорському замку з хворою на рак дівчиною Ліз Хаттон, про що розповіла в Instagram.

ЗМІ пишуть, що у січні у Ліз діагностували десмопластичну дрібнокруглоклітинну пухлину — це рідкісна та агресивна форма раку. Попри невтішні прогнози лікарів, дівчина продовжує лікування та займається своїм улюбленим хобі — фотографією.

РЕКЛАМА

«Було дуже приємно зустрітися з Ліз сьогодні у Віндзорі. Талановитий молодий фотограф, чия креативність і сила надихнули нас обох. Дякую, що поділилася з нами своїми фотографіями та історією», — підписала Кейт знімки з 16-річною дівчиною та її сім'єю.

РЕКЛАМА

Для зустрічі принцеса Уельська обрала брючний костюм бордового кольору та сережки у тон.

Як відомо, у березні цього року 42-річна Кейт Міддлтон оголосила, що у неї виявили рак. До цього вона розповіла про перенесену операцію на черевній порожнині і зникла з медіапростору, що породило численні теорії змови.

РЕКЛАМА

На початку вересня принцеса завершила курс хімієтерапії та поступово повертається до своїх королівських обов'язків. Очікується, що вона працюватиме за скороченим графіком і з'явиться на кількох заходах до кінця цього року.

Нагадаємо, що крім видужання Кейт Міддлтон, королівську родину днями очікувало ще одна радісна звістка. Лікарі повідомили про другу вагітність принцеси Беатріс.

25

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

В'ячеслав Добринін на сцені

Майже не вставав із ліжка: помер відомий співак і композитор

банківські картки

Відзавтра в українців можуть початися проблеми з картковими переказами: чому і хто може цього уникнути

подорожчання свинини

Незабаром подорожчає продукт, якого українцям не вистачає: про що йдеться

Депортація українців до Татарстану

Окупанти вивозять людей з окупованої частини України у віддалені регіони росії

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту