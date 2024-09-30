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Шоу-бізнес

Неочікувано: стало відомо, де знімалася перша вечірка «Холостяка»

17:20 30 вересня 2024
шоу «Холостяк»

Відомо, що цієї осені стартує тринадцятий сезон популярного романтичного реаліті «Холостяк». Нагадаємо, його головним героєм став ветеран війни, втративший обидві кінцівки, Олександр Будько («Терен»). Зйомки шоу проходили в Україні, а стати учасницями бажала рекордна за весь час існування проєкту в нашій країні кількість дівчат.

Зйомки найбільш очікуваного епізоду — Першої вечірки — проходили в середині літа. Зараз стало відомо, де саме вперше зустрілися Холостяк та всі учасниці реаліті.

— Нам потрібно було велике місце, щоб дотримуватися якихось сценарних ідей, — розповіла продюсерка «Холостяка». - Перша вечірка велика та масштабна. Тому ми зупинилися на «Парковому». З цікавих моментів — ми вперше підіймали кран на крані. Тому що наш кран просто не проходив за розмірами у двері. Тож його довелося підіймати через терасу і заносити спеціальним краном.

Нагадаємо, раніше Холостяк вразив мережу зізнанням.

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Фото: Instagram

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