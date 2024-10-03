Пособництво у веденні агресивної війни: СБУ повідомила про підозру «батьку» російських дронів ZALA та «Ланцет»

Служба безпеки України зібрала доказову базу на Олександра Захарова — власника та головного конструктора російської компанії ZALA Aero Group, яка розробляє безпілотні системи для війни проти України. Його підприємство, що базується в Іжевську, наразі є одним з найбільших виробників бойових дронів для військових формувань країни-агресора.

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Серед основних зразків безпілотних літальних апаратів компанії Захарова — дрони типу «Ланцет», а також новітні розвідувальні безпілотники ZALA Z-16 та ZALA Z-20 і за наявними даними, з початку повномасштабної війни підприємство фігуранта виготовило майже 5 тис. БпЛА, констатують у спецслужбі, додаючи, що ворог зазвичай ворог використовує «Ланцети» як дрони-камікадзе для прямих атак по українській бронетехніці, а ZALA здійснюють пошук потенційних цілей, коригують по них вогонь, а після ураження фіксують наслідки ударів.

Ударний дрон "Ланцет"

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили Захарову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (Пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). А оскільки фігурант перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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Нагадаємо, «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з 31-річним танкістом, капітаном Богданом Макаровим, який розповів, як наші військові навчилися захищати танки від ворожих безпілотників (передусім «Ланцетів»).

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