У втраті Вугледара побачили провину нардепа Безуглої

Певну роль в тому, що склалося навколо Вугледара, про залишення якого ЗСУ пишуть аналітичні канали, могла зіграти народна депутатка Мар'яна Безугла.

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Про це журналіст, OSINT-аналітик, військовий оглядач видання «Дзеркало тижня» Віталій Кононученко сказав в інтерв'ю Radio NV.

«Мені говорять військові, які є моїми джерелами, що 72-а бригада була повністю готова до того, щоб вести подібні бої, але дуже поганий жарт зіграла медійна роль в тому всьому тих людей, які не мали б брати в цьому участі. Я говорю про Мар’яну Безуглу і про її пост про те, що у Вугледарі триває ротація і що 72-а бригада виводиться. Тоді це було з такою собі панікою написано», — розповів журналіст та додав, що у той же день, буквально за кілька годин після публікації допису нардепки, на позиції, де відбувалися планові ротації 72-ї бригади, пішли «вдвічі, втричі більші сили ворога з більшою кількістю бронетехніки, з більшою підтримкою артилерії» і таким чином ротація була зірвана.

Віталій Кононученко розповідає, що цей випадок стався під Водяним, що східніше Вугледара. Там була єдина лінія бетонних окопів на тому напрямку. І її у той же день захопили окупанти.

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«Нас, так би мовити, зловили на ротації, на жаль, росіяни. І тут справді вирішальним фактором була саме ця медійна складова. Тобто, якби її не було, то мені кажуть у 72-й бригаді, що вони б точно все втримали, якби не сунули в стільки разів більше сили, знаючи, що в нас в цей момент ротація. На жаль, це був вирішальний фактор», — зазначив він.

Журналісти уточнили у співбесідника: така ситуації склалася через публікацію поста Безуглої? На що той відповів: «Не можна сказати, що виключно через це. Тому що ще з заходу був наступ, з боку Пречистівки, на Вугледар, де росіяни теж просунулися. Але якщо говорити про Водяне, про їхній наступ зі східного боку від Вугледару, то ця подія справді була ключовою, тому що саме після цього були захоплені наші бетонні окопи».

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Нагадаємо, що влітку Мар'яну Безуглу зняли з посади голови підкомітету з цивільного демократичного нагляду, а згодом — і з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки. Їй знайшли посаду в Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Фото зі сторінки нардепки Безуглої у соцмережах

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